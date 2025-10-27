Bob’s entra na guerra dos fast foods e lança combo de 4 itens  por R$ 21,90

Rede aposta em estratégia nacional para impulsionar vendas e competir com campanhas agressivas do setor

O Bob’s acaba de anunciar uma ofensiva promocional nacional para aquecer as vendas e disputar espaço na preferência dos consumidores. A rede entra na chamada “guerra dos fast foods” com combos acessíveis e comunicação em múltiplas frentes de mídia TV, OOH, digital e influenciadores – reforçando seu posicionamento como uma marca próxima, democrática e competitiva.

Desde o dia 23 de outubro, todas as lojas Bob’s do Brasil passam a oferecer duas grandes promoções por tempo limitado. A primeira, batizada de “4 por R$ 21,90”, permite ao consumidor escolher quatro itens entre Bob’s Burger (ou Cheeseburguer), Refrigerante Refil, Batata P e Sundae (Ovomaltine, Chocolate ou Morango),

Enquanto concorrentes apostam em combos similares por R$ 22,90, o Bob’s reduz o valor e reforça sua estratégia de acessibilidade sem abrir mão da qualidade.

A segunda oferta traz o clássico Milk Shake de 300 ml por apenas R$ 8,90, disponível nos sabores Crocante, Morango, Chocolate, Baunilha e Paçoca – uma das sobremesas mais icônicas e queridas da rede.

“O Bob’s sempre teve no DNA o pioneirismo e a conexão com o público. Em um cenário de alta competitividade, decidimos responder com o que o consumidor mais valoriza: sabor, qualidade e preço justo. É um convite para que todos se deliciem com os clássicos da marca”, destaca Felipe Diniz, gerente de marketing do Bob’s.

A ação, que pode ser considerada uma “Black Week antecipada”, também marca uma forte aposta da marca em marketing de influência, com nomes como Dois por Todos, Agilmar, Vovó Maria e o Neto, ampliando o engajamento e a visibilidade nas redes sociais.

Com essa ofensiva, o Bob’s reafirma sua força no mercado de fast food brasileiro, mostrando que está pronto para competir de igual para igual e, neste caso, por um real a menos.

Sobre o Bob’s

O Bob’s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

Texto e foto Cândida Oliveira