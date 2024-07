“Hoje é dia de Bob’s, bebê”: Bob’s lança campanha para o Rock in Rio 2024 estrelada por Christiane Torloni

O eterno “Hoje é dia de Rock, bebê” vai se transformar no “Hoje é dia de Bob’s, bebê”. Isso porque o Bob’s lançou no dia 16 de julho seu novo comercial protagonizado por Christiane Torloni, que reforça a presença da marca no Rock in Rio Brasil 2024 como apoiadora oficial do evento, e a promoção que vai sortear ingressos para o festival, realizada em parceria com a Coca-Cola.

Essa é a primeira campanha criada e planejada pela Artplan, nova agência de publicidade do Bob’s, em que foram produzidas peças publicitárias que serão veiculadas em diversas mídias por todo o Brasil, além de três filmes que mostram a atriz usando seu bordão repaginado para engajar o público a participar da promoção e irem ao festival.

“Estamos no Rock in Rio Brasil desde a sua primeira edição em 1985. São 40 anos levando nosso sabor e eternizando momentos”, afirma Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s. “Para 2024, estamos investindo ainda mais na experiência com a marca, e a Artplan nos apresentou essa campanha incrível: um bordão criado pela icônica atriz Christiane Torloni, em um festival tão importante como esse e com um potencial de comunicação imenso com diferentes gerações. Estamos animados com o resultado e com os desdobramentos que teremos”, completa a diretora.

Christiane Torloni é criadora do “Hoje é dia de Rock, bebê”, eternizado durante uma participação no festival de 2011, e que o público tem gravado na memória. Ela comenta sobre o impacto da expressão: “Nada como uma frase que sai no auge de um evento que traduz alegria, bom humor, música, liberdade, beleza. ‘Hoje é dia de Rock, bebê’ significa uma síntese desse desejo e a pulsão desse momento tão genuíno”, explica a atriz, que também fala da sua felicidade ao receber o convite do Bob’s: “Adorei, inclusive porque a marca é uma referência de muitas décadas para mim. Sinto prazer de estar representando o Bob’s nesse evento”, conclui.

A produção do filme é assinada pela ÇaVa Produções e o áudio ficou sob a responsabilidade da Blend Áudio. A veiculação será nos principais canais de TV aberta do país e nas mídias digitais.

