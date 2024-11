Bob’s lança sobremesas com biscoito Goiabinha Piraquê

Collab entre as marcas traz propostas inovadoras para seus produtos clássicos

O Bob’s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, em parceria com Piraquê, lança sobremesas geladas com a famosa Goiabinha Piraquê. Os consumidores poderão saborear as versões Milk Shake, Bob’s Max e Big Cascão. A novidade já está disponível em todo o país, por tempo limitado.

“O Bob’s sempre busca formas de surpreender e encantar os clientes, e contar com a parceria de Piraquê reforça esse compromisso”, destaca Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s.

A collab entre as empresas cariocas e ambas com mais de 70 anos de história, marca o encontro de receitas clássicas em formato inovador: “Essa parceria simboliza a conexão entre duas marcas brasileiras que compartilham a paixão por inovação e o desejo de criar momentos inesquecíveis para seus consumidores. A união de Bob’s e Piraquê traz inovação ao mercado, com sobremesas que combinam o sabor nostálgico de produtos queridos pelos brasileiros com um toque moderno. Queremos criar novas memórias afetivas, mantendo o que há de mais genuíno em nossas marcas”, afirma a executiva do Bob’s.

Juliana Cabral, gerente de marketing de Piraquê, reforça que a marca é pioneira no lançamento do recheado goiabinha, um dos produtos mais icônicos e originais do portfólio, e que o item tem sido um dos focos para a expansão da marca.

“A collab entre Piraquê e Bob’s representa mais uma opção de consumo autêntica, destacando o sabor, maciez e cremosidade do nosso clássico. Isso nos ajuda a conectar com quem sente na Goiabinha aquele ‘gostinho de infância’ e, principalmente, com os novos consumidores que ainda não conhecem o nosso ícone”, finaliza a executiva.

Com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, o cantor Naldo Benny, que também é carioca, assim como as duas marcas, dá o start no anúncio da parceria com publicação de conteúdos no Instagram do Bob’s e da Piraquê, engajando os seguidores e convidando-os para experimentar as sobremesas. No vídeo, o artista conta que o feat do ano foi intermediado por ele, e só poderia ser a união de duas marcas originais como Piraquê e Bob’s para trazer inovação e sabor no mesmo produto.

As novidades são preparadas com um mix de baunilha gelada, batido com goiabada cremosa e finalizado com o Original Biscoito Goiabinha Piraquê. O Bob’s Max e o Big Cascão ganham tubetes.Os consumidores poderão saborear o Milk Shake nas versões de 300 ml, 500 ml e 700 ml.

Os produtos estarão disponíveis nos mais de 1.000 pontos de venda do Bob’s pelo Brasil e pelo App da rede, que além do delivery, oferece ofertas, novidades e cupons exclusivos em um só lugar para quem é Bob’s Fã.

Sobre o Bob’s

O Bob´s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

Sobre Piraquê

Fundada em 1950, a marca carioca de biscoitos e massas possui fábricas equipadas com alta tecnologia, que atuam para garantir que os produtos cheguem fresquinhos aos pontos de venda. Tem como missão produzir e disponibilizar, de forma responsável, produtos alimentícios de alta qualidade e com preço justo, proporcionando bem-estar a todas as pessoas. A marca, adquirida pela M. Dias Branco em maio de 2018, atua em todo o País.

