Bob’s leva experiência de consumo em evento exclusivo do iFood em São Paulo

O iFood Fã Clube Festival é um evento exclusivo para celebrar o amor dos fãs por seus ídolos e pelo Rock in Rio Brasil 2024

Festival em São Paulo? É isso mesmo! O iFood, empresa brasileira de tecnologia, traz a energia do Rock in Rio Brasil para a capital paulista com os shows de Jão, Luísa Sonza e Mc Cabelinho, atrações também confirmadas na Cidade do Rock, no iFood Fã Clube Festival, que será realizado no dia 18 de julho, às 18h, no Parque Ibirapuera.

O Bob’s, primeira rede de fast food e franquias de alimentação do Brasil, marca presença no evento do iFood com ponto de venda. Além de aproveitar os shows, o público presente poderá saborear o Big Bob, o Cheddar Australiano e o Bob’s Bacon de Responsa, e deliciar o Milk Shake Crocante. “Estamos animados em participar deste evento que promove um momento especial para os fãs do Rock in Rio 2024. Alimentar encontros está no propósito do Bob’s e, em parceria com o iFood, vamos promover mais experiências inesquecíveis para quem é apaixonado por música e sabor”, comenta Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s.

A expectativa para o iFood Fã Clube Festival é receber cerca de 10 mil pessoas na noite de quinta-feira no Ibirapuera. “O iFood Fã Clube Festival é um momento que desenhamos para aproximar a magia do Rock In Rio do público de São Paulo, e do Brasil, pois quem não estiver presente poderá acompanhar tudo direto do nosso aplicativo e canal do Youtube. Estamos felizes em ter o Bob’s junto conosco levando sabores e muita música para alimentar o amor dos fãs”, afirma Ana Claudia Oliveira, líder de experiência de marketing do iFood.

O Bob’s é apoiador oficial do Rock in Rio, e está presente no festival desde a primeira edição, em 1985. Este ano, a marca vai levar para a Cidade do Rock ativações e experiências únicas para o público do evento, impulsionando também a estratégia de branding para torná-la ainda mais presente no mercado e nas lembranças das pessoas.

iFood Fã Clube Festival

Data: 18 de julho

Local: Parque Ibirapuera – Portão 10 | Av. Pedro Álvares Cabral, 0 – Ibirapuera, São Paulo – SP, 04094-050

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 19h30

Sobre o Bob’s

O Bob’s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

Fonte e foto assessoria