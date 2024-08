Bob’s marca presença na Arena Franchising da Rio Innovation Week 2024

Com estande e palestras de executivos, a rede de fast food vai mostrar modelos de negócio e como tem se diferenciado no setor com investimentos em inovação

Comemorando 40 anos de franchising, o Bob’s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, participa do Rio Innovation Week 2024, evento global de inovação e tecnologia, que acontece entre o dia 13 a 16 de agosto, no Píer Mauá, Rio de Janeiro. Além do estande, localizado no espaço Arena Franchising, dois diretores da rede, Fábio Oliveira, diretor de Customer Experience e Marcelo Tristão, diretor de transformação digital e novos canais, vão compartilhar com os convidados como o Bob’s é uma marca inovadora, que está sempre atenta aos movimentos do mercado para gerar, cada vez mais, conexão com os consumidores, o que influencia diretamente na operação e longevidade da marca.

“Estamos animados em participar de um evento global como a Rio Innovation apresentando o Bob’s como um case de sucesso, que abraça a inovação e tecnologia como estratégia para se manter competitiva. O evento é uma oportunidade para atrair novos negócios e acompanhar as principais tendências para o futuro”, comenta Marcelo Tristão, diretor de transformação digital e novos canais do Bob’s.

Já Fábio Oliveira, diretor de Customer Experience do Bob´s, comenta que o evento é um espaço para se conectar com diversos públicos e mentes inovadoras. “O Bob’s tem mais de 70 anos de história, se mantém ágil, antenado ao mercado, buscando proporcionar a melhor experiência de consumo para cada cliente. Estar na Rio Innovation em parceria da ABF Rio, é um momento importante para fomentar oportunidades e trocar boas ideias”, acrescenta.

O evento conta com palestras, 2200 startups e incubadoras e 350 expositores, sendo esperado mais de 180 mil participantes, incluindo CEOs, investidores e líderes de inovação.

Programação das Palestras Bob’s

Local: Arena Franchising – Pavilhão Kobra

13/08, às 14h: Fábio Oliveira (diretor de CX do Bob´s) l Tema: Case Bob’s (bate-papo sobre a empresa, a expansão da marca, posição no mercado e particularidades)

14/08, às 17h: Marcelo Tristão (diretor de transformação digital e novos canais do Bob’s) l Tema: Como a cultura digital vem transformando uma grande rede de alimentação como o Bob’s

Rio Innovation Week 2024

Data: de 13 a 16 de agosto de 2024

Horário: 10h as 21h

Local: Píer Mauá – Av. Rodrigues Alves, 10 – Centro

Informações e ingressos: https://rioinnovationweek.com.br/

Sobre o Bob’s

O Bob´s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

