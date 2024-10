Bob’s mostra a versatilidade da franquia na Expo Franchising ABF Rio 2024

Fundada no Rio de Janeiro há mais de 70 anos, rede busca fortalecer a presença no estado com seus diversos modelos de negócio e, esse ano com uma novidade, lojas prontas para operar

O Bob’s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, participa da Expo Franchising ABF Rio 2024, com estande localizado em espaço privilegiado da feira. A presença da marca no evento tem como objetivo atrair investidores a partir das diversas oportunidades no estado, desde novos negócios a lojas prontas para operar.

Uma marca carioca, o Bob’s completa 40 anos de franchising neste ano e mais de 70 anos de história. Atualmente, a rede possui mais de 200 operações em todo o Rio de Janeiro e encerrará 2024 com mais de 20 novas unidades no estado. “Na ABF Rio vamos apresentar as oportunidades de operações na capital e no interior do Rio. Estamos prontos para fortalecer nossa presença pelo estado, inovando e crescendo onde tudo começou”, afirma Fabiano Lima, diretor de expansão do Bob’s.

A Expo Franchising ABF Rio acontece entre os dias 7 e 9 de novembro, no Riocentro. Atualmente, o Bob’s possui mais de 1.000 pontos de venda no Brasil, sendo 280 franqueados em território nacional, com média de 4 pontos de venda por investidor. “Somos uma marca consolidada, com experiência e tradição. Só neste ano, chegaram à nossa rede mais de 25 novos franqueados. Além dos investidores que já estão conosco há anos e seguem ampliando suas operações”, comenta Lima.

São vários os benefícios e diferenciais para quem investe em uma franquia da rede. O Bob’s Conecta é um dos principais exemplos. O projeto arquitetônico das lojas segue as tendências globais com ambiente vibrante e acolhedor que proporciona uma experiência elevada aos clientes. Além disso, o Bob’s possui um cardápio variado e em constante movimentação, aplicativo próprio e auto atendimento, o que gera valor aos consumidores. Outra frente é a implantação de práticas de ESG como gestão de resíduos, energia renovável, bandejas 100% reciclada e a ampliação das ações do Instituto Bob´s, como a recente ação em parceria com a JA Rio de Janeiro, voltada para capacitar alunos de escolas públicas no Rio de Janeiro e São Paulo com foco em empreendedorismo e negócios.

Os investimentos para ter uma franquia do Bob’s são a partir de R$ 700mil, a depender do tipo da operação.

SERVIÇO:

Expo Franchising ABF Rio 2024

Local: Riocentro Endereço: Av. Salvador Allende, 6.555 – Barra da Tijuca

Data: 7 a 9 de novembro de 2024

Horário: das 11h às 20h

Fonte e foto assessoria