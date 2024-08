Bob’s segue plano de expansão com operações em postos combustíveis

Rede de fast food espera crescer 20% ainda em 2024 neste formato de negócio

Com modelos de negócios adaptáveis e atenta às tendências de consumo, o Bob’s, primeira rede de fast food e franquias de alimentação do Brasil, quer aumentar a presença da rede em postos de combustíveis, ponto estratégico para expandir a marca nas principais rodovias e perímetro urbano do país.

Atualmente, são 50 lojas nesse formato e a expectativa é de crescer 20% em 2024, sendo que recentemente o Bob’s inaugurou lojas anexadas a postos de combustíveis nas cidades de Ponta Grossa (PR), Angra dos Reis (RJ) e Itaipava (RJ).

“Essa iniciativa faz parte da nossa estratégia de levar a experiência e qualidade do Bob’s para cada vez mais cidades do país. Ao ter modelos de negócios adaptáveis, vamos nos aproximando de públicos diversos que buscam por comodidade, com um leque de serviços em um mesmo local, como oferecem os postos hoje em dia”, comenta Fabiano Lima, diretor de expansão do Bob’s.

Celebrando 40 anos da marca no setor de franchising e com 72 anos de história, o Bob’s oferece aos investidores oportunidades diferenciadas de negócios. “Somos uma marca com tradição e experiência no mercado de food service, o que traz mais visibilidade para o estabelecimento, além de aumentar a recorrência de clientes no local”, acrescenta.

A tendência de conveniência multifuncionais em postos de combustíveis é uma realidade no mundo. No Brasil, são mais de 40 mil postos revendedores, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. “Para nós é uma oportunidade de crescimento, alinhado com o aumento de consumo de alimento fora do lar”, conta Lima.

Outros diferenciais são observados para os revendedores de postos de combustíveis, que podem se tornar franqueados do Bob’s. Uma delas é a questão dos custos fixos. Geralmente, esses pontos têm espaço e infraestrutura que podem ser adaptados, facilitando a instalação, queda nos custos de construção e diminuição de gastos fixos, o que gera mais rentabilidade para o negócio.

Além disso, o modelo de negócio do Bob’s permite que a marca esteja em cidades a partir de 80 mil habitantes, e o investimento inicial para ter uma franquia é de R$ 850 mil para store in store, ou seja, uma loja dentro da outra, e R$ 1,6 milhão para drive thru.

As novas lojas do Bob’s seguem o modelo Bob’s Conecta, projeto desenvolvido para aproximar os consumidores através de experiências no ponto de venda, com características urbanas e industriais em sua arquitetura.

Para Lima, o futuro do mercado de alimentação em postos de combustíveis é promissor. A marca acredita que essa tendência de consumo continuará a crescer impulsionada pela busca por conveniência e qualidade. “Estamos comprometidos em levar nossas soluções e sabores para onde nossos clientes estiverem, mantendo nossa marca relevante e inovadora,” finaliza.

Sobre o Bob’s

O Bob´s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

Imagem: Divulgação/Bob’s

Texto: Ascom/Bob’s