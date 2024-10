Bob’s traz o universo de “Miraculous – As Aventuras de Ladybug e Cat Noir” para celebrar o mês das crianças

Com miniaturas exclusivas, nova campanha da rede promete conquistar o coração dos jovens fãs e criar uma experiência inesquecível

Em comemoração ao mês das crianças, o Bob’s, pioneiro no segmento de fast food no Brasil, lança uma campanha especial em parceria com a Miraculous Corp, que apresenta os personagens super-heróis de Miraculous™ – As Aventuras de Ladybug e Cat Noir, a série animada que cativou milhões de jovens fãs em todo o mundo. A partir desta terça-feira (8), Ladybug (Marinette) e seu fiel parceiro Cat Noir (Adrien) estarão ao lado de outros personagens queridos da série em uma coleção exclusiva de miniaturas.

A campanha faz parte da estratégia da linha Bob’s Play, que desde 2023 vem criando laços com o público infantojuvenil. Com base no sucesso dos últimos lançamentos e no feedback positivo de pais, mães e crianças, a marca decidiu levar essa conexão a um novo patamar, mergulhando no universo de Miraculous. “Queremos fazer com que a marca Bob’s cresça com esse público, criando memórias e raízes que os acompanharão ao longo da vida”, explica Renata Brigatti Lange, Diretora de Marketing do Bob’s.

Leve as aventuras de Ladybug para onde quiser

“Estamos animados em ver Ladybug e Cat Noir ganhando vida nos restaurantes do Bob’s, oferecendo aos fãs no Brasil uma maneira única e interativa de celebrar o Mês das Crianças”, disse Angela Cortez, VP de Licenciamento da Miraculous Corp para a América Latina e Canadá. “A parceria com o Bob’s nos permite levar a magia de Miraculous além da tela, criando experiências inesquecíveis para crianças e suas famílias, enquanto as inspiramos a continuar sonhando e abraçando suas próprias aventuras.”

Na compra de um Combo Bob’s Play — que inclui um sanduíche ou franlitos, um suco Del Valle Kapo e batata pequena — os fãs de Ladybug e Cat Noir podem levar para casa uma miniatura de um dos quatros personagens icônicos: Ladybug, Tikki, Cat Noir ou Plagg. Essas miniaturas são projetadas para serem facilmente fixadas em mochilas, lancheiras e outros acessórios, permitindo que as crianças mantenham seus personagens favoritos por perto o tempo todo, reforçando seu vínculo com a série e a diversão além da hora das refeições.

Ativações especiais e experiências marcantes

A campanha também incluirá ativações em lojas de todo o Brasil, com embalagens temáticas e comunicação visual inspirada no mundo de Miraculous™, criando uma experiência imersiva para as crianças. Além disso, conteúdos exclusivos serão compartilhados nas redes sociais do Bob’s, potencializando o contato com o público e garantindo que o Mês das Crianças se torne uma celebração inesquecível para os fãs e suas famílias.

Ladybug Imagem

Ascom Bob’s