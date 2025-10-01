Boca de Cena recebe grupo boliviano de teatro Los Andes na 12ª Blitz Cultural

Programação segue em outubro com participação da companhia boliviana, oficina de teatro aberta ao público, e pré-lançamento de documentário da diretora Anne Samara.

No período de 4 a 17 de outubro, a companhia boliviana de teatro Los Andes estará em Sergipe para realizar o intercâmbio artístico BRABO, e terá como anfitrião no Brasil o Grupo Teatral Boca de Cena, com sede no bairro Bugio, em Aracaju. A iniciativa é sequência da 12ª Blitz Cultural, que contará ainda com oficina de teatro para o público, e o pré-lançamento de documentário dirigido pela jornalista e atriz Anne Samara.

O projeto BRABO, termo que reúne as iniciais dos países participantes, é um intercâmbio artístico-cultural entre as duas companhias teatrais para realizar uma coprodução cênica acerca do tema “Desafiando a maldição do Cacique Serigy”. A iniciativa busca investigar e refletir sobre as origens e a formação do povo sergipano, revisitando as lutas e massacres, antigos e contemporâneos, aos quais esta população resistiu.

Na primeira etapa do intercâmbio, o Grupo Boca de Cena viajou à Bolívia para uma imersão cênica de 15 dias na sede do Los Andes, localizada na cidade de Yotala, no departamento de Chuquisaca, no Centro-Sul boliviano. Essa região dos vales bolivianos é rica em diversidade cultural e histórica, e fortemente marcada por tradições, práticas e conhecimentos de povos indígenas.

Durante a passagem pela Bolívia, o Boca de Cena apresentou na sede do Los Andes, em Sucre, demonstrações artísticas frutos dos processos realizados no período. O intercâmbio do grupo do Bugio no país vizinho foi contemplado na Convocatória Ibercena – Fundo de Apoio para as Artes Cênicas Ibero-americanas 2024-2025, gerido no Brasil pela Fundação Nacional de Artes – Funarte.

A parceria entre os dois grupos tem a dramaturgia de Euler Lopes, e no elenco Ana Kelly Melo, Rogério Alves e Felipe Mascarello. A direção é de Gonzalo Callejas, com assistência de Alice Guimarães; e conta com a participação de Bernardo Rosado na direção musical e coreografia. A produção geral é de Rogério Alves, com a assistência de produção de Chris Galdino e Alice Guimarães.

O diretor do Boca de Cena, Rogério Alves, explica que BRABO é parte da estratégia de internacionalização do trabalho realizado pelo grupo e do teatro sergipano. “Quando um artista ou companhia de outro estado ou país vem a Sergipe, deixa uma contribuição para o nosso coletivo e para o teatro sergipano, pois o objetivo é o compartilhar experiências. Inclusive, teremos oficina de teatro para o público, e o Los Andes participará da próxima edição da Blitz Cultural com apresentação de espetáculos”, afirma.

Lançamento de documentário e oficina

A oficina do Teatro Los Andes para os interessados acontecerá no dia 11 de outubro, a partir das 16h, na sede do Boca de Cena. O período e a forma de inscrição serão divulgados no perfil do grupo no instagram @grupobocadecena .

Ainda na programação da 12ª Blitz Cultural, também no dia 11, às 19h, será realizado o pré-lançamento do documentário “Aracaju: a construção de uma capital”, dirigido pela jornalista e atriz Anne Samara. O evento é gratuito e aberto ao público.

