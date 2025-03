BOLETIM DE OCORRÊNCIA AUMENTA CHANCES DE RECUPERAR CELULARES PERDIDOS OU FURTADOS DURANTE FESTIVIDADES

Com o encerramento do período carnavalesco em Sergipe, a Polícia Civil relembra a importância de registrar o boletim de ocorrência, caso o cidadão tenha sido alvo de investidas criminosas como furto e roubo de celulares ou até mesmo para os casos em que o aparelho foi perdido. Em Sergipe, as delegacias e departamentos têm intensificado apurações policiais, inclusive com a recuperação e restituição dos celulares às vítimas.

Para ilustrar a importância do boletim de ocorrência, apenas durante o último Pré-Caju, tradicional prévia carnavalesca que acontece no mês de novembro na capital sergipana, a Delegacia de Turismo (Detur), localizada na Orla de Atalaia, contabilizou 110 celulares recuperados e devolvidos às vítimas. Os aparelhos foram encontrados em operações conjuntas entre as polícias Civil e Militar de Sergipe.

Conforme a delegada Luciana Pereira, o registro do boletim de ocorrência, além de ser fundamental para aumentar as chances de localização do aparelho, é essencial também para evitar prejuízos financeiros em torno de golpes. “Embora a prioridade desses grupos criminosos seja a venda do aparelho, antes de proceder com a comercialização, eles tentam acessar as contas das vítimas”, alertou a delegada.

Outras ações

Além dos celulares devolvidos pela Detur, a 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM), unidade responsável pela região do bairro Santa Maria, recuperou 178 celulares nos últimos três anos. Do total, 52 celulares foram encontrados em 2022. Outros 59, em 2023. E mais 67, em 2024.

Recentemente, a Delegacia de Japaratuba também procedeu à devolução de seis celulares que haviam sido furtados na região, e os aparelhos já foram restituídos às vítimas. As investigações também ultrapassam a divisa, chegando a identificar e prender investigados por furtos de celulares, como foi o caso da ‘Operação Tela Fria’, deflagrada pela Detur, em Sergipe, na Bahia e em Pernambuco.

Informações necessárias

Para aumentar as chances de localizar celulares furtados, perdidos ou roubados, é essencial que as vítimas registrem o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. No boletim de ocorrência, a recomendação é que sejam informados detalhes como marca e modelo do aparelho, IMEI – que é o número de identificação única, presente na caixa ou visualizado ao digitar *#06# no telefone (anote esse número em lugar seguro antes de sair de casa).

Outra informação importante é o número de telefone de alguma pessoa próxima da vítima, o que facilita o contato entre a Polícia Civil e o proprietário do celular, em caso de localização do aparelho nas ações e operações das forças de segurança pública. Na delegacia, as equipes também irão fornecer outras orientações para evitar golpes.

Foto: Ascom SSP