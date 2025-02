Bolofofos agitam a prévia carnavalesca em Aracaju no dia 22

Show oficial dos personagens Sophie, Rick, Bunny e Pow acontece no dia 22 de fevereiro

Integrando a programação do Jardins Folia 2025, o Shopping Jardins brinda as famílias com o show oficial dos Bolofofos. O espetáculo será apresentado em Aracaju (SE) no dia 22 de fevereiro no Estacionamento B, próximo à portaria de acesso a Lojas Americanas. Os ingressos podem ser resgatados pelo público até o dia 17 de fevereiro ou enquanto durar o estoque de bilhetes, o que ocorrer primeiro. Cada R$150 em compras realizadas nas lojas do shopping, no período de 6 a 17 de fevereiro de 2025, dá direito a um par de bilhetes.

Para retirá-los, o consumidor deve realizar o cadastro pessoal e das notas fiscais acessando o aplicativo Shopping Jardins (Android e iOS). Depois, basta dirigir-se ao posto de trocas próximo à loja Centauro. A participação é limitada a dois pares de ingressos por CPF cadastrado. O regulamento completo está disponível no Shopping Jardins App.

No sábado, 22 de fevereiro, a folia pré-carnavalesca será comandada por Rick, Sophie, Bunny e Pow e o quarteto promete explodir o fofurômetro do Shopping Jardins. A partir das 16 horas, os Bolofofos alegram a criançada e todas as famílias ao som de hits como ‘Funk do Pão de Queijo’, ‘Domingo, Abacaxi e Flamingo’ e ‘Tá na Hora do Papa’, na área externa do empreendimento localizado no bairro Jardins.

Sucesso na internet, o projeto musical voltado ao público de todas as idades foi criado pelo mineiro Eduardo San Marino para que mães e pais ficassem mais tempo com os filhos criando memórias afetivas e felizes. Logo, a turminha formada pela coelhinha Bunny, o leãozinho Rick, a gatinha Sophie, o polvinho Pow e o bebê corujinha Pipi conquistou inúmeros fãs pelo mundo.

Os Bolofofos acreditam que família feliz curte, canta e dança junto. Não por acaso, o clipe do maior hit musical do grupo, ‘Funk do Pão de Queijo’, soma mais de 2 bilhões de visualizações no Youtube.

Show oficial dos Bolofofos

O quê? Os personagens Rick, Sophie, Bunny e Pow comandam a folia ao som de seus grandes sucessos e divertem toda a família.

Quando? Retirada dos ingressos: até 17 de fevereiro. Show: 22 de fevereiro a partir das 16 horas.

Onde? Posto de Trocas: próximo à Centauro. Show: Estacionamento B do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? R$150 em compras nas lojas do Shopping Jardins dão direito a um par de ingressos.

