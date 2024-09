Bolsa Família de setembro começa a ser pago na terça-feira, 17

Os pagamentos de setembro do Bolsa Família começam na próxima terça-feira, 17. Os repasses são feitos de maneira escalonada, seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). As transferências são realizadas sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado.

No primeiro dia de transferências recebem os beneficiários com o NIS final 1. Na quarta-feira (18.09), são contemplados os domicílios cujo NIS do responsável familiar tenha final 2 e assim por diante. Em setembro, o pagamento se encerra na segunda-feira (30.09) para quem tem NIS final zero.

A exceção fica por conta dos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal. Nestes casos, os beneficiários podem movimentar o recurso recebido logo no primeiro dia de pagamento, independente do NIS.

É o caso de todos os municípios gaúchos, que terão o calendário unificado até dezembro deste ano, por conta da tragédia climática que afetou o Rio Grande do Sul.

O mesmo ocorre neste mês para os municípios do Amazonas, devido à estiagem que afeta o estado, além de outras cidades do país em situação de emergência ou calamidade reconhecida pelo Governo Federal.

Foto MDA