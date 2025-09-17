Bolsa Família de setembro começa a ser pago para 19,07 milhões de domicílios

O pagamento do Bolsa Família tem início nesta quarta-feira (17.09) e vai até o dia 30 de setembro. O investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) neste mês é de R$ 12,96 bilhões. Ao todo, 19,07 milhões de domicílios serão contemplados em todos os municípios do país. O benefício médio fica em R$ 682,22.

Os repasses são feitos de modo escalonado, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). A exceção fica por conta dos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública.

Nesses locais, os repasses são todos feitos no primeiro dia de pagamento. Em setembro, são quase 600 mil famílias de 505 cidades que já podem movimentar os valores recebidos, o que inclui todos os lares beneficiados nos 497 municípios gaúchos.

Cesta de benefício

O adicional de R$ 150 do Benefício Primeira Infância (BPI) é pago a 8,41 milhões de crianças de zero a sete anos incompletos neste mês. Ao todo, o MDS transfere R$ 1,19 bilhão para grupos familiares com pessoas nessa faixa etária.

O programa soma cerca de 14,45 milhões de crianças e adolescentes entre sete e 18 anos incompletos. Com um repasse adicional de R$ 50 para cada indivíduo, o investimento para este público é de R$ 667,89 milhões em setembro.

As famílias de 623,19 mil gestantes também têm um acréscimo de R$ 50 no benefício. Ao longo do calendário do mês, serão repassados R$ 28,95 milhões pelo Benefício Variável Gestante (BVG).

Pelo Benefício Variável Nutriz (BVN), o MDS vai transferir R$ 14,44 milhões para 302,72 mil lares com pessoas responsáveis por alimentar crianças de até seis meses. O valor também é de R$ 50 a mais por pessoa.

Assessoria de Comunicação – MDS – Foto: Lyon Santos/ MDS