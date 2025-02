BOMBEIROS ENCONTRAM CORPO DE ADOLESCENTE QUE DESAPARECEU NO RIO DO SAL, EM SOCORRO

Bombeiros encontram corpo de adolescente que desapareceu no Rio do Sal, em Nossa Senhora do Socorro

O Corpo de Bombeiros Militar encontrou no final da manhã deste sábado (1º), o corpo de um adolescente de 15 anos que havia desaparecido no Rio do Sal, próximo ao Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações são de que um outro adolescente que estava no momento, disse que o garoto acabou pisando em um buraco, foi arrastado pela correnteza e não conseguiu sair da água.

As buscas começaram na noite de sexta-feira (31), mas não tiveram sucesso. Os trabalhos foram retomados pelos bombeiros na manhã deste sábado (1º), por volta das 9h, na região do estuário do Rio do Sal e o corpo foi localizado por volta das 10h30.

O corpo do adolescente foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A familia informou que o sepultamento foi marcado para as 8h deste domingo, na sede do município de Nossa Senhora do Socorro.