Bombeiros resgatam adolescente em correnteza em um rio

Um adolescente em meio a uma forte correnteza no rio Piauitinga, em Estância, foi resgatado por bombeiros do quartel que fica naquele município. Por volta das 16 horas dessa quinta-feira, 9, os bombeiros foram acionados para a ocorrência. Utilizando cabos e um colete salva-vidas, eles conseguiram chegar até o jovem e levá-lo até a margem em segurança.

“Ele estava em uma pedra e havia muita correnteza no local, por isso ele não conseguia sair, estava muito nervoso. Decidimos que faríamos a ancoragem em uma árvore (amarração de cabos), levaríamos até ele um colete salva-vidas e traríamos ele de volta. Fizemos um revezamento dos militares e foram três tentativas até conseguirmos acessar a vítima, por conta das dificuldades que encontramos. A margem que estava mais próxima da vítima era de difícil acesso, além da correnteza e das pedras”, disse o soldado Deiwid Pereira.

Segundo o bombeiro, o jovem contou que tinha o hábito de nadar na barragem, mas dessa vez foi surpreendido pela correnteza que o arrastou até aquele local. O soldado Deiwid, que entrou na corporação em 2022 falou como foi a sensação ao resgatar a vítima. “Foi a primeira experiência dessa forma em um rio com correnteza, o foi ainda mais desafiador, mas com certeza a vontade de retirá-lo com segurança era ainda maior, não tem como explicar. A sensação de missão cumprida é maravilhosa. Saímos de casa para trabalhar sempre com esse pensamento: de dar o nosso melhor e salvar vidas”, pontuou.

Fonte: Ascom CBM