Bombeiros resgatam corpo de adolescente que se afogou no rio Sergipe

O Corpo de Bombeiros Militar resgatou neste domingo (19), o corpo do adolescente, de 15 anos, que desapareceu após mergulhar no Rio Sergipe, na região do Bairro Industrial, em Aracaju.

As informações passadas pelo CBM são de que os trabalhos de buscas foram realizados desde a última sexta-feira, quando o adolescente teria saído da escola, ido nadar com um amigo nas proximidades do píer e sumiu.

Ainda na sexta, os bombeiros fizeram uma varredura mergulhando. Os serviços foram suspensos por volta das 18h20, por causa da baixa de visibilidade e maré alta. No sábado, as buscas foram retomadas até às 16h.

Os trabalhos foram retomados no sábado (27) e se estenderam durante todo o dia, porém enfrentaram dificuldades devido às fortes chuvas que atingiram a capital sergipana.

Por volta das 9h deste domingo, uma embarcação da Marinha do Brasil, que apoiava a operação, avistou o corpo perto do píer.

Guarda-vidas do CBMSE realizaram o resgate e encaminharam o corpo do adolescente ao Instituto Médico Legal (IML).

Foto: CBM/SE