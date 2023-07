Boquim: suplente de vereador flagra suposto transporte irregular de combustíveis

Na manhã desta segunda-feira, 17, o suplente de vereador do município de Boquim, Alex Junior, teria realizado o flagrante do transporte irregular de galões de combustíveis, por meio de um veículo pertencente à prefeitura local.

O fato é que, o posto de combustíveis que atualmente abastece a antiga “terra da laranja”, localiza-se no município de Salgado. O que, segundo alguns populares, teria levantado a suspeita de como estaria sendo feito esse abastecimento, uma vez que a distância entre o referido posto e o centro da cidade de Boquim seria muito distante.

Boquim possui dois postos de combustíveis em funcionamento, e não sabemos porque a prefeitura estaria sendo abastecida fora do seu território.

Durante o tal episódio, o suplente de vereador teria interceptado o veículo da prefeitura em situação de possível ilegalidade e, também, teria exigido a presença de autoridades policiais para lavarem o suposto flagrante.

Aguardamos maiores informações investigativas e elucidativas dos órgãos competentes, ao passo que exigimos os devidos esclarecimentos por parte da atual administração municipal.

No vídeo, que nos foi repassado por populares, vemos as presenças do secretário municipal de obras e, também, do Secretário chefe de Gabinete do prefeito, este último também é genro do mandatário maior do município. Nas imagens, vemos o total descontrole emocional do secretário de obras, Duca de olhos d’água, o qual arremessou o telefone celular do denunciante.

Infelizmente, atualmente Boquim vem mergulhando em um lamaçal de amadorismo e desorganização administrativa, se tornando alvo de vergonha e vexame na imprensa e redes sociais.

Em outros tempos, através do saudoso prefeito Horácio Fontes, Boquim foi instrumento de matéria especial no programa Fantástico, da rede globo, como exemplo de gestão técnica e austera. Isso agora só faz parte do passado!

Por: Flavão Fraga