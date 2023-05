Bora ariar a fivela e ajudar crianças e adolescentes com câncer?

Então vem comigo, porque o Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe realiza no dia 27/5, às 19h, no Oratório de Bebé, o Arraiá do GACC/SE, com o objetivo de confraternizar, reunir voluntários, colaboradores, parceiros e doadores em prol dos acolhidos.

Comidas típicas, brincadeiras juninas e muito arrasta pé, com as cantoras Sidy Gomes e Maraísa, que vão colocar todo mundo para forrozar.

Adquira já seu ingresso pelo whatsapp (79) 3216-3737, por valores bastante acessíveis: individual – R$ 25 e mesa – R$ 80.

Além de você dançar muito forró, comer as guloseimas típicas, vai ajudar ao GACC/SE a prestar a assistência social e de saúde a mais de 100 crianças e adolescentes portadores de câncer e/ou doenças hematológicas, acolhidos na instituição.

Os ingressos estão sendo vendidos também na sede do GACC/SE, Rua Porto da Folha, nº 1140, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju (SE) e toda a renda arrecadada da festa será direcionada na prestação de serviços aos acolhidos como exames, consultas, cirurgias, alimentação e estadia nas Casas de Apoio da Instituição.

E aí? Bora ariar a fivela no Arraiá do GACC/SE?

Aguardamos você!!!

Por Tíffany Tavares

