BPRV realiza café nordestino para a sua tropa, como forma de reconhecimento

Na manhã desta quarta-feira, dia 02, o BPRV (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual) da Polícia Militar do Estado de Sergipe, através do seu Comando, realizou um Café Nordestino para a sua tropa, como forma de agradecimento pelo excelente trabalho realizado durante os festejos juninos 2025 em todo estado.

O evento contou com a participação maciça dos militares do BPRV, onde foi servido um buffet regado a muitas comidas típicas juninas, ao som de muito forró.

Além dos policiais militares do BPRV, também abrilhantaram o evento, representantes do Detran/SE, do DNIT, SMTTs, assessor jurídico da ASPRA/SE Márlio Damasceno, além de outras autoridades.

“É importante este reconhecimento e congraçamento com a tropa, pelo brilhante trabalho realizado nos mais diversos eventos espalhados por nosso estado, e, principalmente, nas rodovias estaduais”, destacou o Tenente-Coronel Silveira, Comandante do BPRV.

Matéria do blog Espaço Militar