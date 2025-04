BPRv registra três acidentes nas rodovias estaduais no final se semana; um ciclista morreu atropelado

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) registrou três acidentes neste final de semana nas rodovias que cortam o estado de Sergipe.

O BPRv informou que os acidentes foram registrados nos municípios de Tobias Barreto, Indiaroba e Simão Dias.

Em Tobias Barreto, um ciclista de 43 anos morreu na noite deste domingo (13), após colidir com um veículo desconhecido na SE-290 no povoado Jacaré. O óbito foi constatado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

No município de Indiaroba, os agentes informaram que houve uma colisão entre uma motocicleta com uma capivara, na rodovia SE-100. A vítima foi socorrida pelo samu e encaminhada a um hospital local.

Em Simão Dias, uma colisão frontal na madrugada deste domingo (13) entre dois veículos de passeio foi registrada na rodovia SE-361 e deixou uma pessoa ferida.

O condutor de um dos veículos foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou resultado positivo de 0,78 mg/L, teor superior ao limite permitido por lei.

Ainda segundo o BPRv, o condutor do segundo veículo foi socorrido por populares e encaminhado ao hospital, o que impossibilitou a realização do teste de alcoolemia.

Foto Reprodução/BPRv