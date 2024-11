Brasil alcança o posto de 4º maior mercado de voos domésticos do mundo

Por Hugo Julião*

O Brasil conquistou um novo patamar positivo no turismo, subindo para a quarta posição no ranking mundial de voos domésticos em 2024, representando 1,2% do total mundial.

Os dados foram divulgados pela Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata), que ressaltou a recuperação contínua do número de passageiros em voos internos, especialmente no período pós-pandemia.

Resultados e comparações

A recuperação dos voos domésticos no Brasil segue o mesmo ritmo dos líderes do ranking: Estados Unidos, China e Japão.

O mercado nacional avançou 6,6% em 2024, superando a média global de 5,6%.

Até julho, foram transportados 44 milhões de passageiros em voos domésticos no Brasil, e setembro registrou o melhor desempenho da história da aviação brasileira em termos de número de viajantes.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) complementou esses dados, informando que, em setembro, 80% dos aproximadamente 10 milhões de turistas que passaram pelos aeroportos brasileiros optaram por voos para destinos nacionais.

Pré-Caju 2024

Reconhecido como uma das maiores prévias carnavalescas do Brasil, o Pré-Caju 2024 vai agitar Aracaju com uma explosão de alegria e muita música de 8 a 10 de novembro, transformando a Orla de Atalaia em um verdadeiro corredor da folia. Neste ano, o evento terá bloco gratuito com Durval Lelys, Aline Rosa e Natanzinho Lima. Nos blocos tradicionais, as presenças de Bel Marques, Ivete Sangalo, Xandy Harmonia, Léo Santana, Luiz Caldas (sem cordas), dentre outros. E no Camarote Aju mais de uma dúzia de atrações, incluindo Matheus e Kauan, Durval Lelys, Luanzinho, Netinho, Alexandre Peixe, Timbalada, É o Tchan, Parangolé, Rafa & Pipo e Pedro Sampaio. Confira a programação completa.

Enoturismo no Sertão

Uma das experiências mais inusitadas do Miolo Wine Group (MWG) fica no nordeste brasileiro, na Vinícola Terranova, a primeira e a mais antiga vinícola do estado da Bahia. É o Roteiro Turístico aliado ao Vapor do Vinho pelas águas do Velho Chico, no Vale do São Francisco. O tour parte de Juazeiro, com degustação de espumantes Terranova no barco até chegar à vinícola, onde os visitantes encontram vinhedos em meio ao semiárido, além de uma estrutura composta por cantina, cave subterrânea, engarrafamento, destilaria, sala de degustação e varejo. Lá, são degustados quatro rótulos que nascem de duas safras alimentadas pelas águas do rio por meio de irrigação (gotejamento).

Turismo cria mais de 21 mil vagas de empregos formais em setembro

A atividade turística segue impulsionando a geração de empregos formais no Brasil. Em setembro, foram criadas 21.398 vagas em atividades econômicas relacionadas ao turismo, marcando o segundo melhor desempenho do ano. As informações foram divulgadas na quinta-feira (31/10), pelo Ministério do Turismo, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), apresentados na quarta-feira.

Nos primeiros nove meses do ano, o setor de Serviços — que inclui o turismo — registrou o maior crescimento na geração de empregos, com um saldo de 1.046.511 novos postos. A força do turismo se destacou em relação a outros setores, como a Construção, que gerou 17.024 vagas em setembro, e a Agropecuária, que apresentou um saldo negativo de 2.004 vagas no mesmo mês.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE