Brasil registra melhor outubro na entrada de turistas em 35 anos

Por Hugo Julião*

Em outubro de 2024, o Brasil registrou a entrada de mais de meio milhão de turistas internacionais, alcançando o melhor desempenho para o mês em 35 anos. O crescimento é atribuído a uma combinação de fatores, incluindo eventos culturais de grande porte, como shows internacionais e festivais regionais, melhorias na infraestrutura turística e aeroportuária, além de intensas campanhas de promoção internacional realizadas pelo governo federal e pelos estados.

Os dados refletem diretamente o fortalecimento do setor após a pandemia, com destaque para o aumento de conexões aéreas internacionais e parcerias estratégicas com operadoras de turismo. A recuperação do turismo internacional não só gera receita, mas também impulsiona setores como hotelaria, alimentação, transporte e comércio local.

Além disso, o governo tem investido em iniciativas para facilitar a entrada de turistas, como a retomada da isenção de vistos para países estratégicos e o fortalecimento de destinos menos explorados, consolidando o Brasil como um destino turístico competitivo e diversificado.

São Cristóvão se prepara para o Fasc 2024

São Cristóvão (SE), a 4ª cidade mais antiga do país, sediará a 39ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) de 29 de novembro a 1º de dezembro de 2024. Com o tema “Cidade Viva”, o evento espera atrair mais de 55 mil visitantes ao longo dos três dias.

A programação inclui música, teatro, literatura e gastronomia, destacando artistas locais e nacionais. No Palco João Bebe Água, atrações como Timbalada & Afrocidade, Marina Lima, Baiana System e Arnaldo Antunes prometem agitar o público. Outros espaços, como o Palco Frei Santa Cecília e o Palco Samba na Bica, oferecerão apresentações de artistas como Mãeana, Filipe Catto e Francisco El Hombre.

Além dos shows, o festival contará com exposições, debates literários e apresentações teatrais, consolidando-se como um dos principais eventos culturais do estado e do Nordeste.

IronMan 70.3 destaca Sergipe no turismo esportivo

Aracaju recebe o IronMan 70.3 pela primeira vez em 24 de novembro, atraindo mais de 1.100 atletas de 12 países. O evento promete impulsionar o turismo e a economia local, com provas passando por pontos turísticos como a foz do Rio Vaza Barris e a Orla da Atalaia.

Além de fortalecer o nome de Sergipe no cenário esportivo internacional, o triatlo estimula setores como hospedagem, gastronomia e transporte, consolidando o estado como destino global.

Moradores de Praga protestam contra turismo descontrolado

A capital tcheca, Praga, recebe anualmente cerca de 8 milhões de turistas, número que, embora beneficie a economia local, tem gerado insatisfação entre os residentes. Atividades como os “pub crawls” noturnos, onde grupos de turistas percorrem bares consumindo bebidas alcoólicas, têm causado distúrbios, especialmente durante a madrugada. Em resposta, as autoridades municipais proibiram essas excursões entre 22h e 6h, visando reduzir o incômodo aos moradores.

Além disso, o aumento de aluguéis de curto prazo, facilitado por plataformas como o Airbnb, tem contribuído para a escassez de moradias disponíveis para os habitantes locais, elevando os preços e dificultando a permanência de residentes no centro histórico.

Apesar da importância econômica do turismo, que gerou aproximadamente 7 bilhões de euros em 2023 e sustentou cerca de 250 mil empregos, há um movimento crescente em Praga para equilibrar os benefícios econômicos com a qualidade de vida dos moradores, buscando atrair visitantes que respeitem a cultura e o cotidiano da cidade.

Potencial das capitais brasileiras para investimentos no turismo

Um estudo realizado pela consultoria GKS Inteligência Territorial avaliou o potencial das capitais brasileiras para atrair investimentos no turismo. O levantamento, chamado “Índice de Favorabilidade para o Turismo”, classificou 27 capitais com base em variáveis sociais, econômicas e de infraestrutura. São Paulo lidera o ranking, seguido por Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O estudo aponta fatores como segurança, infraestrutura e acesso a serviços essenciais como cruciais para atrair investidores. A pesquisa também reflete o aumento dos investimentos estrangeiros no Brasil, reforçado por esforços governamentais para melhorar a infraestrutura turística.

Brasil e China fortalecem parceria para impulsionar o turismo

Em 20 de novembro de 2024, o Ministério do Turismo do Brasil firmou um memorando de entendimento com o Ministério da Cultura e Turismo da China, visando promover e fortalecer a cooperação turística entre os dois países. A assinatura ocorreu durante o evento “Intercâmbio Cultural entre a China e o Brasil”, em Brasília, e contou com a presença de autoridades como a ministra substituta do Turismo, Ana Carla Lopes, e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

A parceria busca intensificar as relações socioculturais e econômicas, reconhecendo o turismo como uma indústria dinâmica. Além disso, o Ministério do Turismo tem incentivado a qualificação de agências de viagens para atender turistas chineses. Em 2024, mais de 263 agências foram credenciadas no programa ADS China, um aumento significativo em relação às 39 empresas credenciadas em 2023.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE