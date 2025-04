Brasil registra recorde de turistas internacionais no 1º trimestre

Por Hugo Julião*

O Brasil recebeu 3.739.649 turistas internacionais entre janeiro e março de 2025. É o maior volume já registrado no primeiro trimestre, com aumento de 47,8% em relação ao mesmo período de 2024, que teve cerca de 2,5 milhões de visitantes. Em comparação a 2023, que somou 2,2 milhões, o crescimento é ainda mais significativo.

Em março, o país recebeu 929.096 visitantes do exterior, 25,5% a mais do que no mesmo mês do ano anterior. A Argentina segue como o principal país emissor, com 395.149 turistas, o que representa um aumento de 76,7% em relação a março de 2024. Também houve crescimento de 88,3% no número de turistas vindos da Europa, com destaque para França, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha.

Entre os principais pontos de entrada estão os estados de São Paulo (277.266 desembarques), Rio de Janeiro (241.812) e Rio Grande do Sul (168.507). Na região Nordeste, a Bahia registrou 17.583 visitantes internacionais no mês de março.

Esse desempenho está associado a ações de promoção no exterior, ampliação da conectividade aérea e investimentos em infraestrutura turística. O objetivo é atingir a meta do Plano Nacional de Turismo, que prevê 8,1 milhões de visitantes estrangeiros por ano até 2027.

Participação de Sergipe na WTM Latin America 2025

Sergipe participou da WTM Latin America 2025, feira de turismo realizada em São Paulo, com estande voltado à divulgação dos principais roteiros turísticos do estado. A ação incluiu encontros com operadores, agentes de viagem e representantes do setor.

Entre os destaques apresentados estavam o litoral sergipano, o turismo de base cultural e natural, e rotas como o Caminho do Cangaço e o Vale do São Francisco. A participação buscou fortalecer a inserção do estado nos circuitos nacionais e internacionais de turismo.

São João 2025: programação deve movimentar o turismo em Sergipe

Com previsão de mais de 30 dias de programação em Aracaju, o Arraiá do Povo volta a ser o principal evento do ciclo junino em Sergipe. A festa ocorrerá na Orla da Atalaia e contará com apresentações musicais, feiras, vila cenográfica e atividades culturais.

Além da capital, municípios do interior também realizarão festejos juninos, integrando o calendário cultural e turístico do estado. O São João tem impacto direto na ocupação hoteleira, no setor de serviços e na geração de renda local.

Turismo de experiência ganha força e movimenta roteiros em Sergipe

A nova tendência denominada turismo de experiência está centrada na vivência: sair do papel de espectador e mergulhar no modo de vida local. Em Sergipe, cresce a oferta de atividades que vão além da contemplação, como vivências em comunidades ribeirinhas no baixo São Francisco, oficinas de cerâmica em Santana do São Francisco, pesca artesanal no litoral sul e até colheita de mangaba com catadoras tradicionais. Essas experiências têm atraído turistas interessados em cultura, natureza e histórias reais.

Praias do Nordeste continuam entre as mais buscadas pelos brasileiros

Levantamento recente de sites de reservas mostra que Porto de Galinhas (PE), Maragogi (AL), Jericoacoara (CE), Morro de São Paulo (BA) e Aracaju (SE) estão entre os destinos litorâneos com maior número de buscas para os próximos feriados. A capital sergipana se destaca por sua orla organizada, gastronomia acessível e o charme do pôr do sol na Orla do Bairro Industrial.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE