Brasil Sabor 2024 terá uma programação musical diversificada

O Brasil Sabor, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), está de volta para a sua 18ª edição, trazendo uma combinação irresistível de gastronomia e música. O evento acontecerá de 16 a 19 de maio, no estacionamento do Shopping Jardins, em Aracaju, e promete encantar os visitantes com uma programação diversificada e repleta de sabores e sons.

O festival reunirá 24 restaurantes de diversas cidades de Sergipe, que apresentarão pratos especiais valorizando técnicas e ingredientes regionais. Além disso, a programação musical contará com bandas e artistas locais que prometem animar o público durante os quatro dias de evento.

Na quinta-feira, a abertura ficará por conta da banda Mangaba, seguida pelos talentosos músicos de Samba de Moça Só. Na sexta-feira, é a vez da banda On the Rox agitar o público, seguida pela cantora Raquel Diniz. No sábado, as crianças terão um momento especial com a apresentação do Sol Kids, seguida pelo grupo Os 3 Moleques. Já no domingo, o festival será encerrado com as apresentações do grupo Mariola e do talentoso Sena in Cantoria.

O presidente do Abrasel Sergipe, Bruno Dórea, ressalta a importância do Brasil Sabor para a economia local e para a promoção da cultura gastronômica. “O Brasil Sabor é um evento que movimenta a economia local, fortalece a alimentação fora do lar, divulga os restaurantes sergipanos e mostra ao mundo a potência e a riqueza da gastronomia sergipana. É uma celebração da cultura e da culinária local, que contribui significativamente para a valorização da nossa identidade gastronômica”, destaca Dórea.

Nesta edição, o Brasil Sabor é apresentado pelo Shopping Jardins, realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), recebe o patrocínio do Banco do Nordeste, do Governo Federal, da Coca-Cola e da Eisenbahn, além do apoio do Governo de Sergipe. Serviço:

O que: Brasil Sabor 2024

Quando: 16 a 19 de maio

Onde: Estacionamento do Shopping Jardins, Aracaju

Horário: 17h às 22h30

Foto: Divulgação On The Rox

Obará Comunicação Integrada