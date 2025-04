Brasil se consolida como destino global com eventos turísticos

Por Hugo Julião*

O Brasil está se consolidando como um importante destino turístico no cenário internacional. Para 2025 e 2026 estão confirmados diversos eventos globais. A agenda inclui encontros multilaterais e festivais de projeção internacional, que devem impulsionar a imagem do país como polo turístico e cultural.

Entre os destaques está o megashow gratuito “Todo Mundo no Rio”, marcado para o dia 3 de maio de 2025, na Praia de Copacabana, também no Rio. A apresentação da cantora Lady Gaga promete atrair cerca de 1,5 milhão de pessoas e será transmitida globalmente por canais de televisão e plataformas digitais.

Outro evento de repercussão internacional será a 3ª Cúpula de Turismo da ONU para a África e as Américas, prevista para 2026, no Rio de Janeiro. A reunião reunirá autoridades, lideranças e especialistas em turismo dos dois continentes para discutir o desenvolvimento sustentável e inclusivo do setor. A escolha do Brasil como sede reforça seu papel como elo estratégico entre as regiões, com conexões aéreas diretas e políticas voltadas à promoção do afroturismo, como o Programa Rotas Negras.

O país também celebrará o retorno do MotoGP, após mais de 20 anos. A competição será realizada entre 2026 e 2030 no reformado Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). A expectativa é posicionar o Brasil como referência em eventos de esportes a motor na América do Sul.

Já o Tomorrowland Brasil, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, terá sua edição de 2025 realizada novamente em Itu (SP), no Parque Maeda. Com o tema “Life”, o evento contará com artistas como Alok, Armin van Buuren e Steve Aoki.

Complementando essa agenda de grande porte, o Brasil também realizará uma série de eventos nacionais com impacto expressivo no turismo. Um dos principais será a 9ª edição do Salão Nacional do Turismo, que ocorrerá simultaneamente ao 2º Feirão do Turismo, no Distrito Anhembi, em São Paulo, em agosto. A ação reunirá agências, companhias aéreas e operadoras, com promoções e pacotes especiais para destinos brasileiros.

Em Manaus, o Festival da Cunhã está programado para maio de 2025. Idealizado pela influenciadora Isabelle Nogueira, o evento celebrará a cultura amazônica por meio de shows, gastronomia regional e atrações culturais na Arena da Amazônia.

A realização desses eventos reforça a estratégia do governo federal de posicionar o Brasil como um destino global competitivo, promovendo o turismo cultural, ecológico e de negócios.

Arraiá do Povo 2025, em Aracaju, promete 30 dias de cultura e animação

O Arraiá do Povo 2025, um dos maiores festejos juninos do Brasil, será realizado de 30 de maio a 29 de junho na Orla da Atalaia. Durante 30 dias, o evento gratuito oferecerá uma programação diversificada com apresentações de artistas locais e nacionais, celebrando a cultura nordestina.

A abertura oficial acontecerá no dia 30 de maio, com shows de Pedro Lua, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta e Fogo na Saia. Ao longo do mês de junho, o público poderá curtir atrações como Simone Mendes, João Gomes, Xand Avião, Gustavo Mioto, Zezé Di Camargo, Leonardo, Bruno e Marrone, Joelma, Alceu Valença e Elba Ramalho. Além disso, centenas de artistas sergipanos vão garantir a animação da festa.

Entre as novidades deste ano está a instalação de um palco 360°, proporcionando uma experiência imersiva para o público. A tradicional Vila do Forró funcionará até 27 de julho, com teatro, Casa da Sergipanidade, sala multissensorial, fraldário e espaços de acolhimento para catadores e ambulantes. O número de entradas do evento também foi ampliado de 50 para 80, aumentando o conforto e a segurança dos visitantes.

O Arraiá do Povo valoriza fortemente a cultura local, com mais de 90% da programação composta por atrações sergipanas. Eventos tradicionais, como a “Segundona da Rua de São João”, o “Arrastapé do 18 do Forte” e os concursos de quadrilhas juninas, integram a programação, reforçando a identidade cultural do estado.

Com essa ampla agenda, o Arraiá do Povo 2025 se consolida como um dos principais eventos juninos do país.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE