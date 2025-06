Brasileiro de Atletismo: Yasmin embarca para Cuiabá com apoio da PMA

A velocista Yasmin Vieira, 16 anos, viaja nesta quinta-feira, 05, com destino a Cuiabá-MT para disputar o Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo para atletas até 18 anos. Yasmin é a segunda melhor atleta do Norte e Nordeste na prova dos 400m com barreira, e agora busca o título nacional de forma inédita.

Apoiada pela Prefeitura de Aracaju, a corredora é a única representante sergipana na competição nacional; ela está inscrita também na prova dos 100m com barreira. Yasmin é aluna do Estação Cidadania, espaço administrado pela Sejesp que dispõe de estrutura necessária, incluindo uma pista semi-oficial para a prática da modalidade.

Para o secretário municipal do Esporte e Juventude, Aquiles Silveira, investir nos atletas escolares é é uma forma de contribuir com o futuro de grandes atletas. “Garantimos as passagens aéreas de ida e volta como forma de incentivo ao desporto escolar em nossa cidade. Sabemos que muitos jovens se dedicam, participam de competições em nossa cidade, mas quando é para alçar voos mais altos se esbarram em dificuldades de patrocínio”.

“A prefeita Emília Corrêa (PL) tem nos dado apoio para que possamos ajudar muitos atletas de Aracaju e nosso trabalho além de treinar, dar estrutura de espaço também é cuidar para que esses jovens possam competir em outros estados e, se tornar grandes atletas”, destacou o secretário Aquiles Silveira.

Yasmin reconhece as dificuldades, mas garante que está preparada para essa disputa. “Tenho duas chances de subir ao pódio neste campeonato, sei que é bastante difícil mas estou bem treinada para representar minha cidade no evento mais importante do país na categoria sub-18”, falou com entusiasmo e expectativa a atleta durante visita a Secretaria da Juventude e do Esporte de Aracaju (Sejesp) antes de embarcar para Cuiabá.

Além das passagens de avião, a gestão municipal dá suporte a Yasmin e a dezenas de outros atletas com professores especialistas na modalidade. “Dessa forma, nossa velocista viaja com chances de subir ao pódio e representar Aracaju nas provas dos 100m e 400m com barreira”, acrescentou Aquiles Silveira.

Texto e foto AAN