Brechó da AMO apoia ações assistenciais a pessoas carentes com câncer

Há quase três décadas, a Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) tem transformado desapego em esperança através do Brechó Permanente “Pró-Cura”. O espaço, que representa um pilar importante na arrecadação de recursos para a manutenção dos serviços assistenciais oferecidos a pessoas carentes com câncer, conta com peças de moda masculina, feminina e infantil, que incluem desde calças, camisas, vestidos, até bolsas, sapatos e acessórios.

Localizado estrategicamente próximo à sede da instituição, na Rua Permínio de Souza, 305, no Bairro Cirurgia, o brechó funciona de segunda a sexta-feira, exceto às quintas, das 9h às 11h30, oferecendo uma excelente oportunidade para adquirir itens de qualidade por preços acessíveis e, ao mesmo tempo, contribuir com uma causa nobre.

DOAÇÃO CONSCIENTE

Para que o Brechó continue beneficiando efetivamente os serviços assistenciais da AMO, é fundamental que as doações sejam realizadas de maneira consciente. Doar vai muito além de simplesmente se desfazer de algo que não é mais útil, e representa um gesto de empatia, respeito e responsabilidade social.

A voluntária Alzeni Gama de Menezes, de 67 anos, coordena o Brechó há três anos e explica que no Brechó Permanente chegam muitos tipos de doações, desde peças em bom estado até as que precisarão ser descartadas. “Às vezes, chega para nós peças sujas e rasgadas, roupas íntimas, calçados sem o par. Fazemos então a garimpagem e já colocamos à venda quando está bom, mas para as que não estão, tentamos ainda doar caso dê para recuperar. As que não dão, precisamos descartar”, afirmou com tristeza.

Ela ainda destaca a importância de doar com consciência e responsabilidade para ajudar de fato quem precisa. “É importante selecionar os itens com carinho, separando apenas aquilo que ainda está em bom estado. Devemos sempre fazer a pergunta básica: ‘Eu usaria essa roupa? Ela serviria para mim?’ As respostas desses questionamentos vão direcionar a nossa ação, garantindo ao doador que a sua contribuição tenha real utilidade, ajudando efetivamente”, alertou a voluntária.

CONTRIBUA VOCÊ TAMBÉM

Ao escolher doar itens em bom estado, você não apenas contribui diretamente com a causa, mas também valoriza o trabalho da instituição e a vida dos pacientes que enfrentam o câncer. O Brechó da AMO está de portas abertas, aguardando a sua visita e, principalmente, a sua doação consciente. Cada peça doada com carinho e responsabilidade se transforma em apoio e esperança para quem luta contra o câncer.

Para mais informações sobre como doar e apoiar a causa, entre em contato conosco pelo telefone (79) 2107-0077 ou pelo e-mail contato@amigosdaoncologia.org.br. Faça agora mesmo a diferença na vida de quem precisa!

Texto e foto Felipe Tavares