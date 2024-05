Breno Garibald: “É triste ver o cenário de abandono no Centro de Aracaju”

Na quarta-feira, 29, o vereador Breno Garibalde ocupou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju para falar sobre o cenário de abandono em que se encontra a região central de Aracaju.

“Essa é uma pauta abordada desde o início do mandato, tanto por mim quanto pelo vereador Fabiano Oliveira, que, a propósito, é autor da Audiência Pública que será realizada hoje com a participação da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), para discutir questões relacionadas à revitalização do centro comercial de Aracaju, que é uma preocupação constante nossa”, afirmou Breno.

O vereador relembrou que várias promessas já foram feitas com relação à revitalização do local, mas até então não houve avanços. “Tanto a Acese quanto os comerciantes estão muito empenhados para colocar a revitalização para a frente, e precisamos nos unir para ver se, de fato, o centro será revitalizado. É triste andar nessa área à noite e ver o descaso com nosso patrimônio público, com nosso patrimônio histórico”, declarou o parlamentar.

Ainda em sua fala, Breno ressaltou o descaso com o prédio onde está localizado o Palácio Inácio Barbosa, antiga sede da Prefeitura de Aracaju. “O prédio está praticamente caindo, e isso é muito preocupante. Recentemente tivemos o episódio do prédio da A Fonseca, mais um imóvel histórico, com mais de cem anos, entregue ao abandono. Nossa Rua da Frente é belíssima; se tivéssemos todos os prédios preservados, fomentando nossa cultura e arte, com restaurantes funcionando à noite, seria perfeito para a nossa cidade. Tem muita coisa que dá para fazer, mas a realidade é o cenário de abandono reinando no nosso Centro.”

Política de acessibilidade

Em sua fala, Breno ressaltou também a necessidade de uma política de acessibilidade que realmente funcione na região central de Aracaju.

“Nossas calçadas estão totalmente sem condições de transitar. Uma pessoa com deficiência não tem condições de andar nas nossas calçadas e precisa se arriscar, tendo que se locomover no asfalto. O que precisa ser feito é uma política de acessibilidade para quem necessita, fazendo com que as pessoas saiam com segurança e andem numa calçada segura e arborizada, tendo ônibus de qualidade circulando no centro da cidade. É disso que a gente precisa. É necessário investir nesse modelo de cidade”, finalizou o vereador.

Foto Gilton Rosas

Por Nayana Araujo,