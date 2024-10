Breno Garibalde alerta sobre aterramento de lagoas de drenagem na Zona de Expansão

Em sessão plenária na Câmara de Aracaju nesta quarta-feira, 16, o vereador Breno Garibalde voltou a falar sobre os diversos problemas que estão sendo gerados na Zona de Expansão, por conta do avanço da especulação imobiliária. No local, as lagoas de drenagem naturais estão sendo aterradas para a construção de condomínios, com a autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju.

“Os condomínios não param de surgir e com licença da Sema, autorizando o aterramento de lagoas. Até quando esse descaso vai continuar? Nas proximidades da AABB por exemplo, várias lagoas de drenagem estão sendo aterradas para a construção de condomínios. São lagoas originais da Zona de Expansão, que precisam ser preservadas”, ressalta Breno.

O parlamentar alerta ainda que, por conta desses aterramentos, vários pontos da Zona de Expansão sofrem com alagamentos no período chuvoso. “E para “resolver” o problema vão construir um grande canal de drenagem, sendo que a gente já tem drenagem natural, mas que está sendo aterrada para favorecer a especulação imobiliária. A gente precisa preservar a Zona de Expansão! Não temos Plano Diretor, não temos nada que regulamente essas áreas e a Sema autoriza todos os dias a devastação daquela localidade”.

Para o vereador, a Zona de Expansão é o único local da cidade que ainda é possível planejar o crescimento ordenado. “Se esse descaso continuar, vai chegar um ponto que não terá mais o que fazer na Zona de Expansão. Isso é muito grave! Era para ser uma região modelo para Aracaju, mas o caminho está sendo totalmente contrário”, pontua Breno.

A falta de relatório de impacto ambiental nas obras desses condomínios também foi um ponto abordado pelo vereador em sua fala. “Infelizmente, hoje em dia, ninguém se preocupa mais em elaborar um relatório de impacto ambiental antes da execução das obras, que é o correto. Esse relatório só é feito depois que a obra já está em andamento, coisa que só acontece aqui em Aracaju. É difícil bater palmas para essa gestão com o rumo que as coisas estão tomando, onde não existe preocupação com o crescimento ordenado da nossa cidade. Então, quero deixar mais uma vez, a minha reivindicação, para que a Sema esclareça esses pontos “, conclui Breno Garibalde.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Gilton Rosas