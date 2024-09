Breno Garibalde cobra providências sobre equipamentos parados

Em pronunciamento no plenário da Câmara de Aracaju nesta quinta-feira, 26, o vereador Breno Garibalde demonstrou insatisfação com a situação dos Cavalos de Lata, adquiridos através de uma emenda impositiva do parlamentar. Os equipamentos são triciclos motorizados para substituírem as carroças no município de Aracaju.

Em 2022, o vereador destinou emendas para a compra desses equipamentos, que chegaram em novembro de 2023 e que desde então estão parados no depósito da Emsurb, e não foram entregues aos trabalhadores da reciclagem. Em novembro desse ano, vence a garantia desses triciclos, que permanecem sem uso. “Essa é uma demanda que vem da sociedade. Sabemos que os cavalos não devem andar em asfalto, sabemos do sofrimento desses animais. É triste andar pela cidade e ver a situação das carroças. “, pontua o parlamentar.

Ainda no ano de 2023, foi colocada mais uma emenda impositiva do vereador destinada à compra de mais dois equipamentos, que já estão disponíveis para uso dos trabalhadores, mas também não foram entregues. No total, quatro cavalos de lata estão parados no depósito da Emsurb.

“É dinheiro público investido ali e que está sendo desperdiçado! É um benefício para população, para os carroceiros, que simplesmente não entregam por ruindade política, é só isso que eu enxergo. Já falei com todo mundo que poderia falar, com o prefeito, com o presidente da Emsurb, pedindo que esses cavalos de lata tenham a destinação correta e nada. Ele precisam disso para trabalhar, para ajudar na coleta seletiva e sustentar suas famílias. Estão esperando o que? A garantia acabar? Isso é inadmissível! É muito triste ver o descaso com o dinheiro público e com as nossas emendas impositivas que lutamos tanto para que se tornassem realidade”, declara Breno.

Para o parlamentar, é necessário acionar o Ministério Público Estadual, para que providências sejam tomadas. “Precisamos cobrar respostas do poder público sobre isso. Já cobrei quem deveria ser cobrado e agora só falta acionar o Ministério Público para tomar providências, um passo que evitei muito e tentei resolver de outra forma, no diálogo. Estamos falando de pessoas que tiram seu sustento do trabalho com a reciclagem e que gostariam muito desse equipamento para trabalhar e assim podermos fazer a substituição gradativa das carroças de tração animal. A gente arruma uma solução, busca recurso, o triciclo é comprado e não é entregue para a população. Até quando vamos viver nesse sistema de picuinha política sem pensar na população de Aracaju?”, questiona o vereador.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Gilton Rosas