Breno Garibalde: “O Jabotiana é exemplo de bairro que cresceu sem um Plano Diretor”

Nesta terça-feira, 9, a Tribuna Livre da Câmara de Vereadores de Aracaju contou com a presença de integrantes do movimento Jabotiana Viva para tratar da implementação do Projeto de Macrodrenagem do bairro Jabotiana.

Atento às problemáticas do bairro, o vereador, urbanista e ambientalista Breno Garibalde reafirmou a importância de trazer à tona as questões do bairro, que cresceu de forma desordenada. “O Jabotiana é um exemplo claro de um bairro que cresceu sem um Plano Diretor, uma região que cresceu desordenadamente, às margens do Rio Poxim, e hoje sofre as consequências disso. Sabemos que a prefeitura tem trabalhado no bairro, mas é necessário que essas obras de dragagem sejam realizadas o quanto antes. É uma obra muito importante, que vai resolver de fato o problema das inundações da localidade”, ressalta Breno.

Ainda segundo o parlamentar, é de extrema importância que as lagoas da região sejam preservadas.

“Precisamos nos mobilizar para preservar as lagoas da região. A Lagoa Doce, por exemplo, apesar de ser artificial, precisa ser incluída no Plano de Manejo do Rio Poxim. Precisamos nos unir para lutar por essa preservação, e principalmente, lutar para que saia o Plano Diretor, sem a revisão dele, nada disso vai ser resolvido. Aproveito para reforçar mais uma vez a cobrança dessa revisão do PDDU, que está mais do que atrasada e, no momento, também se encontrada parada por conta de imbróglios judiciais. Com ele, podemos cuidar melhor da preservação dessa área do Rio Poxim e todas as áreas de preservação da nossa cidade. Quero também parabenizar a comunidade do Jabotiana pela representatividade e união para buscar soluções para os problemas do bairro”, ressalta Breno.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Gilton Rosas