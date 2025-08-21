Breno Garibalde: “Robalo, Marivan e Parque Diamante enfrentam desafios da expansão urbana”

Durante sessão plenária na Câmara de Aracaju na quinta-feira 21, o vereador Breno Garibalde chamou atenção para a falta de infraestrutura em diversas regiões da capital sergipana. Em sua fala, o parlamentar ressaltou bairros como o Robalo, Marivan e o Parque Diamante, situado no Ponto Novo.

Para Breno, os problemas enfrentados nessas comunidades são resultados de um crescimento populacional desenfreado e sem planejamento. “Visitei esses três locais recentemente e pude constatar a carência de atenção do poder público. O Robalo, por exemplo, é uma região onde a população cresceu muito nos últimos anos e a prefeitura não dá conta de suprir a infraestrutura que aquelas pessoas precisam”, declarou o parlamentar.

“São diversas ruas sem pavimentação, o posto de saúde é um só para atender muita gente e são coisas que geram diversos problemas e, consequentemente, muitas reivindicações por parte dos moradores. Além disso, é uma comunidade carente de áreas de lazer. Essa inclusive é uma queixa muito comum em Aracaju, por conta da expansão urbana desenfreada e sem planejamento”, complementou Breno.

A comunidade do bairro Marivan também vem constantemente relatando problemas com a falta de infraestrutura, segundo o vereador. “A população daquela região também têm cobrado melhorias. A falta de um posto de saúde é uma reclamação constante, porque eles precisam buscar atendimento na UBS Celso Daniel, junto com todo o pessoal do Santa Maria, fazendo com que a unidade de saúde fique superlotada. Além disso, estão chegando muitos condomínios no Marivan e a estrutura urbana é a mesma, transporte público não dá conta, não tem ponto de ônibus na região. Isso precisa ser revisto. É urgente um olhar mais atento da gestão municipal para essas pessoas”, relatou.

Ainda em sua fala, Breno Garibalde pontuou as queixas dos moradores do Parque Diamante, situado no bairro Ponto Novo, principalmente quanto à infraestrutura viária.

“O parque Diamante também é uma comunidade gigantesca. Quem passa ali pela avenida Rio de Janeiro não tem noção da quantidade de condomínios já instalados ali há muito tempo, e que precisa de melhorias com relacão à sinalização viária e organização do trânsito. Quero aproveitar para agradecer à SMTT, que me recebeu junto aos representantes dessas três comunidades para debater soluções para a melhoria do trânsito. Estamos sempre em diálogo com a gestão municipal para trazer melhorias para os gargalos enfrentados pelas comunidades desses locais” finalizou o parlamentar.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Luanna Pinheiro