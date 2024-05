BRIGA ENTRE IRMÃOS TERMINA COM JOVEM DE 22 ANOS MORTO APÓS SER ATINGIDO POR TIRO NO MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

Uma briga entre irmãos terminou com um jovem de 22 anos morto na noite desta quinta-feira (30), no Conjunto Albano Franco, no município de Japoatã. A informação foi confirmada pela policia militar que atendeu a ocorrência.

As informações passadas por familiares são de que o jovem estava deitado no sofá, escutou a confusão na casa vizinha, entre um homem e uma mulher, que são irmãos e quando ele saiu para ver a briga, acabou sendo atingido por um tiro.

O jovem foi socorrido pela família e levado a uma unidade de saúde, mas acabou morrendo.

A família informou ainda que a vitima morava em Penedo (AL) e estava visitando a avó em Japoatã.

A Polícia Militar fez buscas pelos suspeitos, mas não encontrou o autor dos disparo.