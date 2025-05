Bruna Louise volta a Aracaju com espetáculo ‘O que passa na cabeça dela’

Bruna Louise está de volta a Aracaju, no próximo domingo, 4 de maio, às 20 horas, no Teatro Tobias Barreto, com o espetáculo ‘O que passa na cabeça dela’. A resposta? Muita coisa – e ela vai contar tudo no palco, do jeito que só ela sabe fazer.

Relacionamentos, perrengues, empoderamento e as situações mais absurdas do dia a dia viram piada nas mãos de Bruna, que não tem medo de falar o que pensa. Com sua autenticidade de sempre e muita interação com o público, ela transforma cada apresentação em uma experiência única – porque ao vivo, tudo pode acontecer.

Os ingressos para essa noite divertida, cheia de verdades que ninguém tem coragem de dizer, estão disponíveis no site Ingresso Digital e na bilheteria do teatro.

Texto e foto assessoria