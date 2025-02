Brunno Dória assume novo cargo na OAB/SE e reforça compromisso com a advocacia

O advogado sergipano Brunno Alves de Oliveira Dória, completa este ano sete anos de atuação na advocacia. Com escritório no município de Simão Dias, em Sergipe, ele tem se dedicado intensamente à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SE), participando ativamente de diversas comissões desde 2021.

Sua trajetória na OAB inclui nomeações importantes, como membro da Comissão da Infância, Adolescência e Juventude (2021), Diretor da OAB na Comarca de Simão Dias (2022) e membro da Comissão dos Direitos das Pessoas com Autismo (2023). Agora, em 2025, Brunno Dória assumiu a missão de Secretário-Geral Adjunto da Comissão Regional de Lagarto e Região Centro Sul da OAB/SE, sendo oficialmente nomeado na última segunda-feira, 10.

Sobre seu compromisso com a advocacia e a OAB, ele enfatizou a importância do direito em sua vida.”A advocacia pra mim é mais que uma profissão, é um dever de vida. Através da advocacia buscamos diariamente defender a Constituição, prevalecendo sempre a ordem do Estado Democrático de Direito. O advogado possui acima de tudo, o dever de batalhar incansavelmente para que a sociedade tenha seus deveres e direitos preservados”, destacou.

Brunno reafirmou sua disposição em contribuir com a OAB/SE, destacando que continuará atuando ao lado da instituição na luta por justiça e igualdade.

