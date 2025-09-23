Buddha Spa inaugura a primeira unidade em Sergipe, no RioMar Aracaju

O universo do bem-estar em Sergipe ganha um novo capítulo com a chegada do Buddha Spa, maior e mais consolidada rede de spas urbanos da América Latina. No dia 24 de setembro, a marca inaugura sua primeira unidade no estado, localizada no RioMar Aracaju.

Presente em diversas cidades brasileiras, o Buddha Spa desembarca em Aracaju para oferecer uma experiência diferenciada de autocuidado, equilíbrio e serenidade. A iniciativa é fruto da visão empreendedora de Alberto Phang Chiong, Laís Pereira Tenório e Leila Pereira Tenório, que uniram expertises distintas para materializar o sonho de realizar o sonho de presentear a cidade com um espaço dedicado à plenitude e ao bem-estar.

“A inauguração do Buddha Spa em Aracaju é a realização de um sonho. Desde o início, nosso objetivo foi criar um santuário onde as pessoas pudessem se desconectar da rotina e se reconectar consigo mesmas. Queremos que o Buddha Spa Shopping RioMar Aracaju seja mais do que um serviço, mas uma fonte de renovação diária para a comunidade sergipana”, destaca Leila Pereira Tenório, sócia da unidade.

Instalado no Piso L2 do RioMar Aracaju, próximo à Decatlhon, o espaço foi concebido como um verdadeiro oásis urbano de tranquilidade. A estrutura conta com quatro salas de terapias individuais, uma sala dedicada à ayurvédica e outra para banho, oferecendo um menu amplo de serviços, como Day Spas, massagens relaxantes, protocolos estéticos faciais e corporais, além de vouchers e produtos exclusivos que permitem levar a experiência de bem-estar também para casa.

Antes mesmo da abertura oficial, a unidade já convida o público a conhecer esse universo por meio da campanha “Voucher Experience”, que disponibiliza sessões de massagem com condições especiais de pré-lançamento. O voucher promocional pode ser adquirido até 26 de setembro ao preço de R$ 120,00, através do App RioMar Aracaju.

Sobre o Buddha Spa

Com 22 anos de história, o Buddha Spa se consolidou como a maior rede de spas urbanos da América Latina. Ao longo de sua trajetória, já atendeu mais de 2 milhões de clientes e se tornou referência em experiências imersivas de bem-estar. Atualmente, conta com mais de 1.500 profissionais especializados, responsáveis por mais de 70 mil atendimentos mensais em todo o Brasil.

Lotti+Caldas Comunicação – foto divulgação