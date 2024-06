Bairros Bugio e Augusto Franco recebem o Forró nos Bairros neste sábado e domingo

Para fortalecer as tradições comunitárias da capital sergipana, a Prefeitura de Aracaju iniciará neste fim de semana mais uma edição do Forró nos Bairros, uma iniciativa que compõe a programação do Forró Caju 2024.

O projeto, coordenado pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), será aberto neste sábado, dia 8, no bairro Bugio, onde aracajuanos e turistas poderão se divertir ao som de Ararão do Nordeste, Marcelo Balla, Luiz Fontineli e Forró Brasil.

No domingo, 9, é a vez da comunidade do conjunto Augusto Franco, no bairro Farolândia, receber o projeto. Lá, subirão ao palco do Forró nos Bairros Chiquinho d0 Além Mar, Rebecca Melo, Borba de Paula e Baú das Antigas

Para o presidente da Funcaju, Luciano Correia, levar aos bairros da capital apresentações é democratizar o acesso à cultura. “O Forró nos Bairros é pensado para que a comunidade tenha acesso ao melhor da cultura nordestina, tenha acesso ao bom forró e trio pé de serra em sua localidade. Realizamos esse formato nos anos anteriores, com bons resultados, e este ano será um sucesso novamente”, comenta.

No fim de semana seguinte, dia 15, o projeto levará o melhor do forró sergipano aos moradores do bairro 17 de Março, que receberá Nilson do Forró, Zito Costa e Rafael Forrozão de Vaquejada, Santana Baião da Penha e Forró Cuscuz com Leite. No último dia, 16, a Orla Pôr do Sol recebe Cobra Verde, Banda Ittauan, Bartira Fraga e Alan Vaqueiro e Banda Quarto de Milha.

Confira a programação completa

Bairro Bugio

8 de junho – Sábado

19h – Ararão do Nordeste

20h30 – Marcelo Balla

22h – Luiz Fontineli

23h30 – Forró Brasil

Bairro Farolândia (conjunto Augusto Franco)

9 de junho – Domingo

19h – Chiquinho do Além Mar

20h30 – Rebecca Melo

22h – Borba de Paula

23h30 – Baú das Antigas

Bairro 17 de Março

15 de junho – Sábado

19h – Nilson do Forró

20h30 -Zito Costa e Rafael Forrozão de Vaquejada

22h – Santana Baião da Penha

23h30 – Forró Cuscuz com Leite

Bairro Mosqueiro – Orla Pôr do Sol

16 de junho – Domingo

19h – Cobra Verde

20h30 Banda Ittauan

22h – Bartira Fraga

23h30 – Alan Vaqueiro e Banda Quarto de Milha

Fonte e foto AAN