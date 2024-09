Busólogos participam de encontro  na cidade de Aracaju

A iniciativa reuniu mais de 50 pessoas que possuem uma verdadeira paixão por ônibus

Mais de 50 pessoas que cultivam uma verdadeira paixão por ônibus, estiveram na sede da Viação Atalaia para o 1° Encontro de Busólogos da empresa. Durante a ação, eles fizeram um passeio pela sede, seguido de um café da manhã especial. Com a parceria do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) e da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), o encontro proporcionou uma vasta experiência para os participantes.

A iniciativa, que presenteou os busólogos com camisa personalizada e brindes, teve como objetivo estreitar a relação entre os admiradores dos veículos e o dia a dia da empresa, proporcionando uma vivência única na garagem. Além de ser considerada uma atividade de hobby por muitos, os busólogos também são estudiosos sobre a temática. Eles se dedicam a conhecer cada detalhe dos ônibus, a história do transporte, particularidades e diversos assuntos que englobam esses veículos. A empresa disponibilizou ainda sete carrocerias de diferentes ônibus para momentos fotográficos.

“A realização deste evento reflete o compromisso dos operadores do transporte público coletivo em valorizar a paixão de quem acompanha e apoia o dia a dia dos ônibus. Essa aproximação fortalece o vínculo entre a população e as empresas, além de reforçar a importância da priorização dos ônibus para a mobilidade urbana”, ressalta a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

O gerente de manutenção da Viação Atalaia, Anderson Vieira, acrescentou que “o evento oportunizou uma manhã rica em conhecimentos para esses amantes de ônibus, que valorizam essa arte itinerante. Aqui, eles tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre as operações e os bastidores do transporte público, adquirindo conhecimentos específicos sobre a funcionalidade desses veículos”.

O evento contou ainda com a participação de representantes do Programa Ambiental Despoluir, que desempenha um papel essencial na sustentabilidade do transporte público coletivo. Na ocasião, os participantes tiraram dúvidas sobre como são realizados os procedimentos que contribuem para a redução de partículas sólidas no meio ambiente.

O Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), responsável pela qualificação e capacitação contínua dos motoristas, também esteve durante todo o evento à disposição dos busólogos, levando informações acerca dos cursos disponíveis para a população em geral e para os profissionais rodoviários.

Busólogos, amantes sem limites

Desde muito jovem, João Gabriel, agora com 18 anos, desenvolveu uma profunda paixão pelos ônibus. Ainda criança, ele ficava curioso com o processo de construção desses veículos e buscava entender sua importância na mobilidade urbana. Para João, a busologia vai muito além de simplesmente fotografar ônibus, é sobre fazer parte de uma verdadeira família, cultivando uma paixão que atravessa gerações e constantemente alimenta o desejo de aprender mais sobre o tema.

“Esse encontro da Atalaia superou todas as minhas expectativas. Fomos muito bem recebidos e tivemos a chance de aprender muito. Sou imensamente grato por essa experiência”, ressalta João

Pedro Andrade, natural de Maceió, seguiu sua paixão por ônibus e embarcou para Aracaju com um destino claro: participar do encontro de busólogos da Viação Atalaia. Desde os 5 anos, Pedro nutre um apreço pelos ônibus, assim como João Gabriel. “A busologia é uma arte, e a oportunidade proporcionada pela Viação Atalaia foi única e inesquecível. Conhecer o padrão de excelência da empresa e acompanhar de perto os serviços realizados na garagem foi uma experiência excepcional”, relatou entusiasmado Pedro.

