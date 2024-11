Byron cobra melhores condições para os comerciantes da Rodovia dos Náufragos

O vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) levou à Câmara Municipal de Aracaju (CMA) a atual situação dos comerciantes que atuam na Rodovia dos Náufragos, que estão com prazo para desocupação do espaço.

“Esses trabalhadores estão há anos comercializando frutas, verduras e demais alimentos ali na região. Essa mesma região carece de uma feira, de um espaço estruturado para que os moradores daquela área tenham opção de comércio, bem como os próprios comerciantes tenham sua atuação regularizada. Além disso, essa é uma questão que vai além da geração de emprego e renda, envolve também a segurança dessas pessoas, que se colocam em risco trabalhando ali, mas se não trabalharem, como terão seu sustento ? A retirada das barras precisa garantir um novo espaço e condição para eles. Não é apenas tirá-los de lá. Estou à disposição para que possamos oportunizar melhores condições para esses trabalhadores, ouvindo suas demandas e necessidades também” , questionou Byron.

Foi divulgado pelo Ministério Público de Sergipe (MPSE) que o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) prorrogou o prazo para a retirada das barracas às margens da Rodovia dos Náufragos. A prorrogação foi decidida após a 5ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão de Aracaju firmar um acordo com o DER/SE, a Polícia Militar de Sergipe (PMSE) e a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), adiando a data para o dia 31 de janeiro de 2025.

Por Jacqueline Reis