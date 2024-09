Byron reforça luta da pessoa com deficiência e destaca reconhecimento  

O vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar reforça neste mês de setembro, em especial, a luta da pessoa com deficiência. O mês ,além de celebrar na data de 21 o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, tem a data de 22 marcada pela Lei Municipal 5.969/2024 , com propositura de autoria do vereador, que reconhece o Dia do Paratleta.

“Reconhecer os atletas de Aracaju que participam de modalidades esportivas adaptadas a alguma deficiência ou condição de mobilidade, tornando o dia 22 de setembro o Dia Municipal do Paratleta, é mais uma conquista junto aos direitos da pessoa com deficiência. Parabéns, Aracaju! Parabéns, paratletas! Nosso maior objetivo é informar e orientar a população fomentando a inclusão, o esporte e o respeito enquanto pilares essenciais de transformação social”, afirmou o vereador, que deixa sua contribuição junto aos Poderes Legislativo e Executivo, a partir de proposituras que visam promover a inclusão , a conscientização, além de oportunizar o protagonismo da pessoa com deficiência, seja essa deficiência física, visual, auditiva, mental ou múltipla.

Sargento Byron – Estrelas do Mar também é autor da propositura que originou a Lei Municipal do Laudo Permanente (5.482/2023), como também a Lei 5734/2023, que visa a instalação de banheiros químicos adaptados às necessidades das pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeiras de roda. o vereador também tem participação junto à Lei 5599/2023, que dispõe sobre a dispensa da pessoa ostomizada passar pela catraca de ônibus na capital, além da Lei 5670/2023, que institui a criação do selo ‘Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência’.

Aprovado na CMA, também de autoria do parlamentar, está o PL 429/2023, que determina que os hospitais, clínicas e postos de saúde que integram a rede municipal de saúde de Aracaju, comuniquem formalmente ao Ministério Público casos de vestígios de maus-tratos contra a pessoa com deficiência.

“A causa da pessoa com deficiência sempre fez parte da minha vida. Diferente do que muitos pensam, não tenho nenhum familiar deficiente, a causa é defendida enquanto cidadão. E, por isso, reforço que não precisamos viver algo para defender. Cheguei na política em paralelo ao trabalho desenvolvido através do Projeto Estrelas do Mar, a partir de então, tenho tido a confiança da sociedade além da ação social, de maneira que , enquanto parlamentar, também posso comemorar grandes conquistas para a sociedade, pois temos avançado no combate ao preconceito e à inacessibilidade pública “, declara Sargento Byron, idealizador do projeto social Estrelas do Mar.

Por Jacqueline Reis