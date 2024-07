CAASE promove passeio de bike noturno nesta quinta-feira

No próximo dia 25 de julho, a Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE) realizará um evento especial para os amantes do ciclismo: o Clube do Pedal. Com concentração marcada para as 20h no Centro de Convenções de Aracaju, o passeio promete uma noite de atividade física, diversão e integração entre advogados e toda a população.

O passeio, que começará às 20h30, percorrerá alguns dos pontos mais icônicos da cidade: Avenida Tancredo Neves – Avenida Beira Mar – Orla de Atalaia – com retorno para a Avenida Tancredo Neves. Durante o percurso, os participantes terão acesso a água gratuita, garantindo hidratação e segurança. O evento é totalmente gratuito, uma oportunidade acessível para todos os interessados em participar de uma noite de pedal.

Para garantir sua participação, basta entrar em contato pelo WhatsApp da CAASE no número (79) 99932-4946. A organização espera reunir um grande número de ciclistas, promovendo não apenas a saúde e o bem-estar, mas também o espírito de união. “O passeio de bike não é apenas uma atividade física, mas também uma forma de incentivar a mobilidade sustentável e proporcionar um momento de lazer para toda a família”, reforça o vice-presidente da CAASE, Ricardo Cezar.

A presidente da CAASE, Marília Menezes, diz que esta iniciativa “reforça o compromisso das diretorias da CAASE e da OAB/SE com a qualidade de vida e o bem-estar dos advogados e da comunidade sergipana”.

*Serviço:*

*Evento:* Clube do Pedal – Passeio de Bike

*Data:* 25 de julho

*Concentração:* 20h

*Saída:* 20h30

*Local:* Centro de Convenções

*Inscrições:* WhatsApp da CAASE (79) 99932-4946

*Evento Gratuito*

Fonte e foto assessoria