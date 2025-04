Caça aos Ovos com o Bita e Coelhinho da Páscoa acontece no fim de semana

Neste ano, a tradicional Caça aos Ovos ganha um toque ainda mais especial no Shopping Jardins, com a participação do amigão de bigode laranja mais famoso do Brasil: o Bita. A atração, voltada a crianças com até 12 anos de idade, acontecerá neste sábado e domingo, 5 e 6 de abril, em sessões iniciadas às 12h30, 13h30 e 14h30, e será realizada aos finais de semana até o dia 20 abril.

Para participar, basta o adulto responsável pela garotada efetuar reserva, previamente, acessando o aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS). Após receber a confirmação, será necessário apresentar o QR Code na entrada do evento, no dia e horário escolhidos. As vagas são limitadas.

Caça aos Ovos

Durante a diversão, as crianças terão a oportunidade de embarcar em uma experiência encantadora que começa no Jardim de Inverno, ponto de encontro onde serão recebidas por recreadores. Depois, os pequenos seguirão em grupos por um divertido passeio pelo shopping em busca dos ovos de chocolate. E a grande surpresa surgirá no caminho: o próprio Bita aparecerá para guiar as crianças rumo ao Parque Brincar de Música.

No espaço lúdico e colorido instalado na Praça de Eventos Ipê, o Coelhinho da Páscoa se juntará à festa, formando o combo perfeito de fantasia, doçura e brincadeira. No parque, os pequenos poderão brincar à vontade até o encerramento da sessão.

