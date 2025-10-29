Cacto Experience aposta em aulas lúdicas para incentivar crianças a trocar telas por atividades físicas

Denominado de Cacto Kids, programa de aulas exclusivas para crianças acontece duas vezes por semana nas unidades da Cacto em Aracaju

Com o aumento do tempo diante de telas e a redução das brincadeiras ao ar livre, a Cacto Experience, considerada o maior espaço social fitness de Sergipe, vem apostando em uma alternativa divertida e saudável: a Cacto Kids. O programa propõe atividades físicas lúdicas para crianças de 4 a 9 anos, estimulando o movimento, a socialização e o aprendizado de forma natural e prazerosa.

As aulas acontecem duas vezes por semana nas unidades da Farolândia e da Alameda das Árvores, e combinam exercícios inspirados no Mixed Modal Training (MMT) — metodologia que envolve movimentos como correr, saltar, agachar e empurrar, sempre adaptados à idade e ao ritmo de cada participante.

“A Cacto Kids surgiu com o objetivo de inserir as crianças no universo da atividade física de maneira natural. Não queremos treinar pequenos atletas, mas promover experiências lúdicas que desenvolvam coordenação, força, agilidade e socialização”, explica Leonardo Vieira, personal e coordenador do programa.

Cada aula dura cerca de uma hora e é estruturada para equilibrar diversão e aprendizado. “Começamos com um aquecimento lúdico, seguimos para os blocos de força e finalizamos com brincadeiras em grupo. É um momento para fugir das telas, da rotina escolar e até do estresse do dia a dia. As crianças chegam tímidas, mas logo ganham confiança, ajudam os colegas e se superam. O ganho comportamental é o mais visível”, acrescenta o coordenador.

O programa tem conquistado pais que buscam uma alternativa ao uso excessivo de celulares e tablets. Lucilane de Jesus, mãe de João Pedro, conta que percebeu mudanças positivas no filho após as primeiras aulas. “Trouxe o João pra tirar um pouco ele do celular e ajudar na rotina. Aqui ele socializa, conhece outras crianças e aprende mais sobre o próprio corpo. É bom pra mente e pra saúde”, afirma.

Além de estimular o movimento, a Cacto Kids também tem aproximado as famílias e criado momentos de convivência fora das telas. Wellington Melo diz que a neta Maria Lima aguarda ansiosa o dia das aulas. “Ela gosta e pede pra vir. É o momento em que ela se distrai e se diverte. A atividade física acabou virando algo típico da nossa família, já que os pais dela também treinam”, comenta.

Durante as atividades, músicas infantis e brincadeiras coletivas ajudam a criar um ambiente leve e interativo, no qual as crianças aprendem sobre o próprio corpo e a importância do movimento. A proposta está alinhada à filosofia da Cacto Experience, que valoriza o equilíbrio entre ciência, escuta ativa e vínculo humano para tornar o exercício um hábito prazeroso desde a infância. “Nosso objetivo é fazer com que o exercício entre na rotina das crianças de forma leve e natural. Queremos que elas cresçam entendendo que se movimentar é algo prazeroso e essencial, tão importante quanto brincar, estudar e viver”, conclui o coordenador.

Texto e foto NV Assessoria