“Cada reunião é um passo para um futuro mais inclusivo”, diz sargento Byron

Fortalecendo o diálogo sobre políticas sociais, o vereador Sargento Byron (MDB) esteve em reunião na Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC), colocando em pauta o Fundo da Pessoa com Deficiência, a Campanha Destina Sergipe e a parceria entre o Governo do Estado e o Projeto Estrelas do Mar no Verão Sergipe 2025.

Durante o encontro com a secretária Érica Mitidieri, Byron destacou a importância do apoio, no âmbito municipal e estadual, ao Fundo da Pessoa com Deficiência como um instrumento impulsionador de projetos e ações que garantam os direitos das pessoas com deficiência. Ele exemplificou o impacto positivo da Campanha Destina Sergipe, que, por meio das contribuições feitas via imposto de renda ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e/ou ao Fundo dos Direitos do Idoso, tem criado novas perspectivas e oportunidades para a sociedade aracajuana e de todo o estado.

“Cada reunião é um passo para um futuro mais inclusivo. Sei do comprometimento do Governo do Estado com a causa e, junto à secretária Érica Mitidieri, estreitamos essa missão e temos buscado todas as possibilidades para a garantia da inclusão e da cidadania. Através de fundos municipais e estaduais, muito pode ser feito para a sociedade, uma vez que esses recursos podem ser usados para financiar projetos que garantam direitos básicos como saúde, educação, trabalho, lazer, amparo à infância e à maternidade, por exemplo. Agradeço o espaço desta reunião”, declarou Sargento Byron.

O parlamentar também aproveitou a ocasião para agradecer e reforçar a parceria entre o Governo do Estado e o Projeto Estrelas do Mar na programação do Verão Sergipe 2025. “Este final de semana, no domingo, 26, estaremos em Pacatuba, proporcionando a experiência do banho de mar assistido para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os voluntários do projeto se somam à ação do Governo e vestem a camisa para que este momento seja inesquecível e para que se torne, de fato, uma ação a ser implementada em diversos projetos futuros”, concluiu.

O banho de mar assistido faz parte das ações do Projeto Estrelas do Mar, que, há 13 anos, promove inclusão por meio da prática de bodyboarding para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Por Jacqueline Reis – foto assessoria