Cadastro de ambulantes para festividades dos 170 anos de Aracaju começa hoje

Os ambulantes que desejam trabalhar durante as festividades dos 170 anos de Aracaju já podem se cadastrar. O processo teve início nesta quinta-feira, 6, e está sendo realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). O cadastramento é essencial para garantir a organização e segurança tanto dos comerciantes quanto do público que participará das celebrações.

O diretor de Orla e Parques (Diropa), Fabiano Braga, reforçou a importância do cadastro e detalhou o processo. “O cadastramento acontece hoje e também na segunda-feira, 10, das 8h às 12h e das 14h às 17h, aqui na sede da Emsurb, na Rua Dom Pedro II, nº 135, no bairro Ponto Novo. Serão disponibilizadas 353 vagas para pontos de comercialização, distribuídas conforme as datas e os locais da programação. O sorteio eletrônico das vagas será realizado no dia 11 de março, a partir das 9h, organizado pelos técnicos da empresa”.

Para garantir a inscrição, os comerciantes devem apresentar RG e CPF originais, comprovante de residência atualizado (de até 60 dias e no nome do titular) e certificado de manipulação de alimentos. No caso dos condutores de towners e food trucks, também é necessário apresentar a documentação específica dos veículos.

A ambulante Ana Júlia de Jesus não esconde a animação com a oportunidade de vender durante as festividades. “Eu já trabalho em outro local, mas essa renda extra vai ajudar muito a melhorar a minha condição de vida. Para gente que é ambulante, qualquer chance de vender é importante demais! Agora é aguardar o sorteio no dia 11 e torcer para dar certo!”

A comerciante Jivaneide dos Santos, que há mais de 30 anos trabalha nas grandes festas de Aracaju, também elogiou o processo de cadastramento. “A Emsurb está de parabéns pela organização! Está tudo bem organizado, sem filas e com um atendimento ótimo. Eu e minha família trabalhamos com isso há anos e estamos com grandes expectativas para esse mês”.

Texto e foto: Ascom Emsurb