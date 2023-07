Café da Gente Sergipana abre o mês do Rock com grande homenagem

O Café da Gente Sergipana abre o mês do Rock com uma grande homenagem a eterna Rita Lee com o projeto LoveLEE Rita

A cantora e compositora Raquel Diniz retorna ao Espaço Cultural do Café da Gente Sergipana para abrir o Mês do Rock com o tributo LoveLEE Rita. “Este tributo tem um significado especial, pois honra a memória da lendária Rita Lee Jones de Carvalho, a eterna RITA LEE, que recentemente nos deixou. É uma oportunidade de celebrar a vida e a obra da Rainha do Rock Brasileiro”, destacou Raquel Diniz.

O evento ocorrerá no dia 07 de julho, às 20h, no Espaço Cultural do Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana. Raquel Diniz estará acompanhada dos talentosos músicos da banda Jardim Elétrico, que inclui o baterista Rafael Júnior, o baixista Fábio Oliveira, o guitarrista Vini Bufato e o tecladista Rafael Ramos. Durante duas horas de espetáculo, serão relembradas todas as fases marcantes da inesquecível Rita Lee.

O repertório contemplará desde os primeiros passos de Rita Lee com os Mutantes, com clássicos como “Panis Et Circensis” e “Ando Meio Desligado”, até sua fase mais rockeira nos anos 1970, à frente do grupo Tutti-Frutti, com hits como “Mamãe Natureza” e “Ovelha Negra”. Além disso, não faltarão as canções de sucesso da parceria entre Rita e seu marido, Roberto de Carvalho, como “Mania de Você”, “Lança Perfume”, “Saúde”, “cor de rosa choque” e muitas outras. A carreira de Rita Lee foi longa e intensa, repleta de hits que fazem parte da vida do público brasileiro, sempre transmitindo felicidade, irreverência, liberdade e amor. Esse é o legado da rainha do rock, Rita Lee.

O tributo contará também com as participações especiais de Pedro Luan, Vanessa Góes, Patrícia Luz e Nanda de Aquino, agregando ainda mais talento e emoção ao evento.

Sobre Raquel Diniz:

Raquel Diniz é uma talentosa cantora e compositora que tem encantado o público com sua versatilidade e presença de palco. Com uma carreira sólida e uma voz marcante, ela traz sua interpretação única para os sucessos de Rita Lee, homenageando a influência e o legado deixado por essa icônica figura da música brasileira.

“Os ingressos já estão à venda e é recomendado chegar cedo para garantir seu lugar. Não perca a oportunidade de se envolver nessa noite memorável de homenagem a uma das maiores artistas da música brasileira”, salientou João Victor Fernandes, que assina a produção do evento, através do Nosso Dom Produções.

O acesso antecipado está no valor de R$40,00(quarenta reais). Adquira através do sympla (link da bio do instagram @nossodomproducoes) ou via pix através do contato whatsapp 79 9854-1330. Sujeito à lotação.

Foto assessoria

Por Heriêta Schuster