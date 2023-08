Café da Gente Sergipana apresenta  Nino Karvan, com o concerto Sertaneanas

O concerto acontece no dia 11 de agosto de 2023, no Café da Gente, às 20h. Os ingressos podem ser antecipados pelo Sympla.

Nino Karvan é multiartista que atua como cantor, compositor, luthier e artista visual. Lançou seu primeiro disco solo em 2001, o Mangaba Madura e o segundo disco em 2006, Aquarela pra Pandeiro. O terceiro disco, José, foi lançado em 2014 e o quarto e mais recente lançamento, o “No romper da Madrugada, foi lançado em 2016. Em 2020 lançou, em parceria com o violonista Alberto Silveira, o “De Lua, canções de Luiz Gonzaga”. Em setembro de 2021 lançou seu mais recente trabalho autoral, o álbum Elogio do Amor, com parceria e dueto com Chico Cesar na canção A Gente.

Nino participou de mais de 15 coletâneas de festivais dos quais se sagrou vencedor em oito deles. Participou também da coletânea L’oreille de Melanie, com a canção “Mergulho Bom”, em parceria com o compositor belga Sebastien Wilhames, lançado na Europa pelo selo Cyprés.

Como luthier, em 2006, viajou para a China para realizar exposição de sua fabricação artesanal de instrumentos musicais na II Expor Brasil na China, onde teve a oportunidade de fazer alguns shows na capital chinesa.

Nino Karvan já dividiu o palco com grandes nomes importantes da MPB como Belchior, no projeto “Seis e Meia” 1996, Beth Carvalho e Chico Cesar no MPB PETROBRÁS, em 2003 e 2013, respectivamente, e Moraes Moreira no Circuito Cultural Banco do Brasil, em 2005.

Desde 2013 faz parte do grupo Anavantou, um projeto musical que une músicos brasileiros e belgas misturando forró, música tradicional europeia, jazz, rock, reggae, dentre outras influências. O projeto já rendeu seis turnês pela Europa, um DVD e um CD autoral, lançado em 2017.

Durante o mês de junho Nino Karvan esteve na Europa para mais uma turnê da Anavantou e, além disso, passou por Madrid, onde realizou o concerto “Sertaneanas”, cantando clássicos do cancioneiro do Sertão Nordestino, além de algumas canções de seus álbuns que dialogam com a temática. Canções de Luiz Gonzaga, Belchior, Ednardo, Gilberto Gil, Dominguinhos e Caetano Veloso, dentre outros grandes nomes da música brasileira constam do repertório. Em única apresentação em Aracaju, o concerto terá ainda, as participações especiais do violonista Alberto Silveira, do gaitista Júlio Rego, da violonista Maisa Nascimento e do percussionista Pedrinho Mendonça.

O projeto Sertaneanas é uma ideia antiga de Nino e ele já realizou duas edições, uma com Xangai e outra com Silvério Pessoa. Esse repertório para o Cafe da Gente, Nino revisita os clássicos do cancioneiro que utiliza o Sertão nordestino como mote, só que dessa vez os convidados são todos de Sergipe, instrumentistas de primeira grandeza, e Nino assume sozinho a voz de todo o concerto. É a mesma sequência do repertório apresentado no dia 23 de junho em Madrid, só que, agora, com as participações. Um Sertão vivo e vibrante e que ganha contornos de suavidade também, através dos desenhos das linhas melódicas e de letras que evocam imagens poderosas do inconsciente coletivo do povo brasileiro.

