Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea terá nova sede em 2026

Em 2026 a sede da Mútua Sergipe – Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, vai ser completamente reformada. As instalações vão ficar mais modernas e acessíveis. Este é um passo importante para oferecer ainda mais conforto, acolhimento e eficiência. A sede funciona na Rua Campos, 121, Bairro São José, em Aracaju.

O prédio ganhará ambientes mais amplos, infraestrutura atualizada e um novo estacionamento, facilitando o acesso e garantindo mais comodidade no atendimento. Cada melhoria foi pensada para fortalecer a relação da Mútua com seus associados, assegurando que todos encontrem um espaço preparado para receber, orientar e oferecer os benefícios de forma ágil e humanizada.

A Mútua é uma sociedade civil sem fins lucrativos criada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia para oferecer planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais.

Segundo o diretor financeiro da Mútua, André Araújo, a renovação da sede representa mais do que uma adequação física.

“É um investimento direto na qualidade do serviço prestado e no bem-estar de quem confia na Mútua Sergipe. Um marco que reforça o compromisso com a valorização dos profissionais e com o futuro da instituição”, falou.

O diretor administrativo da Mútua, Flávio Goes, destacou que a reforma da sede fortalece a relação com os associados.

“Esta é uma ação que demonstra respeito, cuidado e compromisso com a melhoria contínua dos serviços. A reforma marca um novo capítulo na história da instituição, preparando-a para atender com ainda mais qualidade”, finalizou.

Texto e foto assessoria