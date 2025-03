Caixa Econômica inicia pagamento do bolsa família nesta terça-feira, dia 18

A CAIXA inicia, nesta terça-feira(18), o pagamento do Programa Bolsa Família referente ao mês de março. As famílias que recebem seu benefício pelo CAIXA Tem podem movimentar os recursos pelo App. O pagamento do benefício é realizado de acordo com o final do Número de Identificação Social – NIS, com término previsto para dia (31). Ao todo cerca de 20,5 milhões de famílias recebem o Bolsa Família.

A CAIXA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, realizará o pagamento do benefício referente ao mês de março de 2025 no primeiro dia do calendário, independentemente do número do NIS, para beneficiários do estado do Rio Grande do Sul e de alguns munícipios da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Sergipe, e São Paulo, em razão de decretos de situação de emergência provocados por condições climáticas.

Confira o calendário regular de pagamentos deste mês:

Os canais para consulta de informações e movimentação dos valores permanecem os mesmos: App CAIXA Tem, terminais de autoatendimento, Unidades Lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui, além das agências da CAIXA.

A CAIXA disponibiliza também o Aplicativo Bolsa Família com informações sobre o Programa.

Aplicativo CAIXA Tem:

Pelo App CAIXA Tem é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code, por meio de mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil.

O beneficiário também pode realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio App ou nas Unidades Lotéricas, bem como fazer Pix.

Utilizando o App CAIXA Tem também é possível fazer saques nas Unidades Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui e terminais de autoatendimento por meio da geração de token diretamente no App.

Mais informações sobre o pagamento do Bolsa Família podem ser consultadas no site do banco.

Assessoria de Imprensa da CAIXA