Caju Gastrô é opção de lazer e gastronomia no Dia dos Pais

Novo centro gastronômico de Aracaju, o Caju Gastrô, localizado no Bairro Jardins, é uma excelente opção para as famílias que buscam unir lazer, música e gastronomia no Dia dos Pais. Este ano, a tradicional celebração cai neste domingo, 11.

O complexo foi inaugurado no último dia 18 de julho e conta com mais de 20 restaurantes. As opções vão desde comida regional, passando por massas, carnes, hambúrgueres, doces, até as comidas vegana, árabe e mexicana. Em alusão ao Dia dos Pais, as operações terão promoções e cardápios especiais.

Além da comodidade dos restaurantes, o Caju Gastrô possui a Villa Kids, um grande espaço que permite que as crianças brinquem à vontade e participem de diversas atividades junto à família. O centro gastronômico também é um espaço pet friendly e permite que as pessoas levem seus animais de estimação.

Programação musical

De sexta a domingo, o Caju Gastrô conta com programação musical. Neste sábado, 10, a cantora Alicia Lima agita o público com hits de todos os ritmos. Já neste domingo, 11, Dia dos Pais, o agito fica musical fica por conta de Hiago Santos e seu repertório eclético e repleto de sucessos.

Operações

O centro gastronômico conta com os seguintes estabelecimentos: Le Crepe, Linguiças Germânia, Buffalo’s Steak and Burguer, Doceria Heleninha Rabelo, Magiare Pizzaria, Casa da Italiana, Macarrones, Go Sabores Clube, Casa Aho Comida Veggie, Delícias do Mar, Delícias do Cuscuz, Vó Maria Cozinha Regional, Pointts Pastel, Esfomeado Esfihas, Frutos de Goiás, Cervejaria Uçá, Milky Moo, Perrón Cocica Mexicana, Dogueria The Juli’s, Nako Sushi, Ara Petiscaria, Drink Me, Empório I4J.

Informações

O centro gastronômico fica na Rua José Luiz da Conceição, n° 359, no bairro Jardins, próximo ao Centro Médico Jardim Europa e ao Jardim Escola Baby. Informações podem ser obtidas no perfil do Caju Gastrô nas redes sociais (@cajugastroaju), pelo telefone 79 9 8831 8202 ou pelo e-mail cajugastro@gmail.com.

Fonte e foto NV Comunicação